Selahattin Paşalı'dan İlk Açıklama Geldi: Lara Paşalı'yla Evliliklerindeki Krizi Doğruladı!

Selahattin Paşalı'dan İlk Açıklama Geldi: Lara Paşalı'yla Evliliklerindeki Krizi Doğruladı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2026 - 17:25

Lara Paşalı'yı Hafsanur Sancaktutan'la aldattığı iddia edilen Selahattin Paşalı nihayet sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından ortak bir açıklama paylaştı. Evlilikteki krizi doğrulayan ikili, ihanet iddiasına da cevap verdi. 

Reklam

Haftalardır Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın ihanet söylentileriyle dolu boşanma iddialarını konuşuyorduk.

Haftalardır Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın ihanet söylentileriyle dolu boşanma iddialarını konuşuyorduk.

Önce Selahattin Paşalı'nın Masumiyet Müzesi'ndeki partneri Eylül Lize Kandemir'le Lara Paşalı'ya ihanet ettiği öne sürülmüş, ardından oklar Kıskanmak dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan'a çevrilmişti. 

Ece Erken, Lara Paşalı'nın Selahattin Paşalı'nın cep telefonundaki yazışmaları gördüğünü ve tüm ihaneti bu mesajlar sayesinde öğrendiğini dile getirmişti. Lara Paşalı'nın Selahattin Paşalı ile düğün fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırması ve Kıskanmak dizisini takipten çıkması da iddiaları güçlendirmişti. 

Konuyla ilgili sessiz kalan ikili, iki kadını zan altında bıraktığı için sosyal medyada tepkilerin yükselmesine sebep olmuştu.

Selahattin ve Lara Paşalı'dan nihayet ortak bir açıklama geldi.

Selahattin ve Lara Paşalı'dan nihayet ortak bir açıklama geldi.

Evliliklerinde bir çatırdama ve kriz olduğunu kabul eden ikili, ihanet iddialarının ise asılsız olduğunu dile getirdi. 

Yapılan açıklamada, 'Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Lara - Selahattin” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın ardından Lara Paşalı'nın Selahattin Paşalı ile olan fotoğraflarını geri yüklediği fark edildi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
