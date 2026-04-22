Selahattin Paşalı'dan İlk Açıklama Geldi: Lara Paşalı'yla Evliliklerindeki Krizi Doğruladı!

Önce Selahattin Paşalı'nın Masumiyet Müzesi'ndeki partneri Eylül Lize Kandemir'le Lara Paşalı'ya ihanet ettiği öne sürülmüş, ardından oklar Kıskanmak dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan'a çevrilmişti.

Ece Erken, Lara Paşalı'nın Selahattin Paşalı'nın cep telefonundaki yazışmaları gördüğünü ve tüm ihaneti bu mesajlar sayesinde öğrendiğini dile getirmişti. Lara Paşalı'nın Selahattin Paşalı ile düğün fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırması ve Kıskanmak dizisini takipten çıkması da iddiaları güçlendirmişti.

Konuyla ilgili sessiz kalan ikili, iki kadını zan altında bıraktığı için sosyal medyada tepkilerin yükselmesine sebep olmuştu.