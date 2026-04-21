Gözlerinin Hakkını En Güzel O Verdi: Cemre Baysel’in Abisiyle Paylaştığı Pozda O Detay Olay Oldu!

Cemre Baysel’in abisinin paylaştığı bir poz sosyal medyada hızla yayılırken, dikkatler anında abinin kolundaki dövmeye çevrildi. Hem Cemre Baysel’in abisini ilk kez görmüş olduk hem de o meşhur gözlerin değerini en iyi bilen kişinin kim olduğunu net bir şekilde anladık.

Baysel’in abisinin, kız kardeşinin gözünü koluna büyük bir dövme olarak yaptırdığı ortaya çıkarken, bu detay sosyal medyada “aşklar gelip geçer ama aile daima kalır” yorumlarını beraberinde getirdi. Görünen o ki, o gözlerin en büyük hayranı sandığımızdan çok daha yakında çıktı!