Oyunculuğu Bırakmıştı: Bir Döneme Damga Vuran Ünlü İsim 8 Yıl Sonra Geri Dönüyor!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.04.2026 - 23:16

Uzun yıllar oyunculuğa ara veren Gamze Özçelik, sürpriz bir kararla setlere geri dönüyor. Operasyon Alesta dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan Özçelik’in canlandıracağı karakter ve proje şimdiden büyük merak uyandırdı.

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik, 2000’li yılların başında hem güzelliği hem de oyunculuğuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanınan Özçelik, ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelmişti. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isim, rol arkadaşı Uğur Pektaş ile yaşadığı evlilikle çok konuşulmuş, ancak bu evlilik boşanmayla sonuçlanınca hayatında köklü bir değişikliğe gitmişti. S

onrasında tesettüre giren Özçelik, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmiş; son yıllarda ise özellikle ihtiyaç sahiplerine ve çocuklara yönelik yaptığı yardımlar, kurucusu olduğu Umut Pınarı Derneği aracılığıyla yürüttüğü faaliyetler ve yeni eşiyle birlikte gerçekleştirdiği hayır çalışmalarıyla anılır olmuştu.

Yıllar önce oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik’in setlere geri dönme kararı aldığı ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Özçelik’in, Operasyon Alesta dizisiyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. tabii platformunda yayınlanacak dizide Afrika’da bulunan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek olan Özçelik’in bu sürpriz dönüşü şimdiden büyük merak uyandırdı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
