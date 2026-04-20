Dünyaca Ünlü Model Barbara Palvin Hamile mi? Son Hali Kafa Karıştırdı!

Özellikle Victoria's Secret defileleriyle adını geniş kitlelere duyuran Palvin, hem podyumda hem de kampanyalarda sergilediği performansla “en güzel kadınlar” listelerinin değişmez isimlerinden biri oldu.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü model, Dylan Sprouse ile yaşadığı ilişkiyi 2023 yılında evlilikle taçlandırmıştı. The Suite Life of Zack & Cody dizisinden tanıdığımız Sprouse ile birlikte “ideal çift” olarak anılan ikili, evliliklerinden bu yana uyumları ve samimi halleriyle hayranlarının beğenisini topladı.

Şu ana kadar çocuk planlarına dair net bir adım atmayan çiftin, Palvin’in yakın dönemde yaşadığı sağlık süreci nedeniyle de bu konuyu aceleye getirmediği biliniyordu.