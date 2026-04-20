76 Yaşındaki Mazhar Alanson'un Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

MFÖ ile birlikte “Ele Güne Karşı”, “Sarı Laleler”, “Güllerin İçinden” gibi hafızalara kazınan şarkılara imza atan usta isim, sadece müziğiyle değil duruşu ve karakteriyle de her zaman saygı duyulan sanatçılar arasında yer aldı. Ancak son yıllarda Alanson’un hayatı ne yazık ki büyük acılarla sınandı.

Önce yol arkadaşı Özkan Uğur’u, ardından da kızı Eda’yı kaybeden sanatçı, oldukça zorlu ve yas dolu bir süreçten geçti. Geçtiğimiz günlerde ise eşi Biricik Suden’in Kahramanmaraş’ta yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan silahlı saldırılara dair yaptığı rahat yorum da gündeme damga vurmuştu.