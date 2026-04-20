Yarım Yüz Gerdirme Ameliyatı Olan Ebru Gündeş'in Son Hali Gündem Oldu!

Yarım Yüz Gerdirme Ameliyatı Olan Ebru Gündeş'in Son Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.04.2026 - 16:56

Ebru Gündeş’in bir süredir konuşulan estetik hamlesi sonunda netlik kazandı. Sahneye çıkarak yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açıklayan ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni görünümü kısa sürede övgü dolu yorumlarla gündeme oturdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır hem sesi hem de sahnedeki duruşuyla adeta zirvenin demirbaşlarından biri.

Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır hem sesi hem de sahnedeki duruşuyla adeta zirvenin demirbaşlarından biri.

Dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gündeş, güçlü vokali ve duyguyu iliklere kadar hissettiren yorumuyla sahnede bambaşka bir aura yaratıyor. Her konseri ayrı bir olay olan ünlü isim, hem performansı hem de sahne şıklığıyla magazinin de vazgeçilmezlerinden. 

Belki denk gelmişsinizdir, bir süredir magazin kulislerinde Gündeş’in yüzüne radikal bir estetik işlem yaptıracağı konuşuluyordu. Hatta Nisan ayındaki konserlerine kadar ortalarda görünmeyeceği iddiaları da gündeme gelmişti. Yaptıracağı estetik operasyon ve ünlü şarkıcının son halinin nasıl gözükeceği en merak edilen konulardan biri haline gelmişti.

Beklenen an sonunda geldi!

Dün gece sahneye çıkan Ebru Gündeş, yaptırdığı estetik işlemi bizzat kendisi duyurdu. Ünlü isim, yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açık açık dile getirirken, sahnedeki son haliyle de sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. 

Gündeş’in yenilenmiş görünümü kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, “doğru estetik”, “çok doğal olmuş” gibi övgü dolu yorumlar peş peşe geldi. Baştan aşağıya dikkat çeken değişimiyle konuşulan Gündeş, yine gündemi tek başına belirlemeyi başardı.

Ebru Gündeş’in Yaptırdığı İşlem Ne? Yarım Yüz Gerdirme Ameliyatı Nedir?

Yarım yüz gerdirme” olarak bilinen işlem, aslında klasik yüz germe operasyonunun daha sınırlı bir versiyonu. Bu yöntemde yüzün tamamı yerine genellikle yanak, çene hattı ve orta yüz bölgesi hedef alınır. Amaç; sarkmaları toparlamak, yüz hatlarını daha net hale getirmek ve daha genç bir görünüm elde etmektir. Tam yüz germe operasyonuna göre daha minimal bir müdahale olduğu için iyileşme süresi de genellikle daha kısa olur. Bu yüzden son dönemde özellikle doğal ama fark edilir bir değişim isteyen ünlü isimler arasında oldukça popüler hale gelmiş durumda.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
