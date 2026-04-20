Yarım Yüz Gerdirme Ameliyatı Olan Ebru Gündeş'in Son Hali Gündem Oldu!

Dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gündeş, güçlü vokali ve duyguyu iliklere kadar hissettiren yorumuyla sahnede bambaşka bir aura yaratıyor. Her konseri ayrı bir olay olan ünlü isim, hem performansı hem de sahne şıklığıyla magazinin de vazgeçilmezlerinden.

Belki denk gelmişsinizdir, bir süredir magazin kulislerinde Gündeş’in yüzüne radikal bir estetik işlem yaptıracağı konuşuluyordu. Hatta Nisan ayındaki konserlerine kadar ortalarda görünmeyeceği iddiaları da gündeme gelmişti. Yaptıracağı estetik operasyon ve ünlü şarkıcının son halinin nasıl gözükeceği en merak edilen konulardan biri haline gelmişti.