Barış Arduç, Kardeşi Onur Arduç'u İlk Kez Paylaştı!

“Kiralık Aşk”tan bu yana geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arduç, hem romantik rollerdeki başarısıyla hem de karizmatik duruşuyla adından sıkça söz ettiriyor.

Özel hayatında ise Gupse Özay ile olan evliliği ve kızları Jan Asya’ya olan düşkünlüğüyle sık sık gönülleri fethediyor. Magazin dünyasında “hem başarılı hem aile babası” profili çizen nadir isimlerden biri diyebiliriz.

Ama son dönemde gelen bir gelişme var ki kimse bunu beklemiyordu! Arduç’un Milano’daki jiu-jitsu şampiyonasında 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanması, herkesi şaşkına çevirmişti.