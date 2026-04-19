Gwyneth Paltrow'dan Eski Aşkları Brad Pitt ve Ben Affleck Hakkında Olay "Yatak" İtirafı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.04.2026 - 17:55

Gwyneth Paltrow, katıldığı programda eski aşkları Brad Pitt ve Ben Affleck hakkında yaptığı samimi itirafla gündeme damga vurdu. Ünlü oyuncunun “yatak” açıklaması kısa sürede viral oldu.

Hollywood’un en “kendine has” isimlerinden biri olan Gwyneth Paltrow, sadece kariyeriyle değil aşk hayatıyla da yıllardır magazin gündeminin demirbaşlarından biri.

90’lı yılların altın çiftlerinden biri olarak anıldığı Brad Pitt ile 1994-1997 yılları arasında yaşadığı ilişki, dönemin en çok konuşulan aşklarından biriydi. Hatta nişanlanıp evlilik yoluna girmişlerdi ama bu masal uzun sürmemişti. 

Paltrow’un kalbini çalan bir diğer ünlü isim ise Ben Affleck olmuştu. İkili 1997-2000 yılları arasında inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı; ayrıldılar, barıştılar derken magazin basını onları yakın markaja aldı. 

Kısacası Gwyneth’in aşk geçmişi, Hollywood’un en “A-list” erkekleriyle doluydu diyebiliriz. Ve gelelim asıl olaya... Geçtiğimiz günlerde “Call Her Daddy” adlı podcast’e konuk olan Paltrow, eski iki büyük aşkının yatak performansını da hiç çekinmeden kıyaslayarak gündemin göbeğine oturdu.

Pitt mi Affleck mi? Gwyneth sonunda “yatak sırrını” açıkladı.

90’lı yıllarda her iki yıldızla da aşk yaşayan Paltrow, röportajda oldukça samimi ve beklenmedik derecede açık sözlüydü. Zaten bu itiraflar kısa sürede sohbetin en çok konuşulan kısmına dönüştü.

Paltrow, Brad Pitt ile olan ilişkisini “hayatının büyük kimya barındıran aşkı” olarak tanımladı. Yani o dönem aralarındaki çekimin oldukça güçlü ve tutkulu olduğunu ima etti.

Ben Affleck içinse “teknik olarak mükemmeldi” ifadesini kullandı. Bu sözler hem stüdyoda kahkahaya neden oldu hem de sosyal medyada anında viral oldu.

Ardından da kızının bu sohbeti dinlediğine inanamadığını söyleyerek duruma esprili bir yorum getirdi.

Biz de böylece Hollywood’un iki dev ismi arasında “kim yatakta daha iyi?” sorusunun cevabını doğrudan kendisinden duymuş olduk...

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
