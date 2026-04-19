Teşkilat Bu Akşam Var mı Yok mu? Teşkilat Yeni Bölüm Neden Yok, Ne Zaman?

Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.04.2026 - 16:41

Türkiye'yi sarsan okul saldırılarının ardından diziler iptal edilmeye devam ederken Teşkilat'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 

Peki, TRT'de yayınlanan Yeraltı dizisi bu akşam ekrana gelecek mi? 

İşte 19 Nisan Pazar TRT yayın akışı.

Teşkilat Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Türkiye'yi sarsan okul saldırılarının ardından dizilerin akıbeti merak ediliyor. Kahramanmaraş’ta ve Şanlıurfa'da yaşanan ve can kaybıyla sonuçlanan olay sonrası bazı kanallar, dizilerin yeni bölümlerini erteleme kararı almıştı. 

Bu akşam yeni bölümüyle seyirciyle buluşması beklenen Teşkilat'ın 178. bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. 

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Teşkilat, her hafta pazar akşamları izleyiciyle buluşurken “Bu akşam Teşkilat var mı?” sorusu yine gündeme geldi.

Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman?

TRT1 sitesinde 19 Nisan Pazar akşamının yayın akışında Teşkilat'ın yer almadığı ortaya çıktı. Bu akşam yayınlanmayacak olan Teşkilat'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da en çok sorulan sorular arasına girdi. Teşkilat'ın yeni bölümünün 26 Nisan Pazar akşamı her zamanki saatinde yayınlanması bekleniyor.

TRT Haber sitesinde yer alan yayın akışında bugün, 19 Nisan Pazar akşamı Teşkilat dizisi yerine 'Çin Seddi | Yabancı Sinema' yer alıyor.

TRT Yayın Akışı 19 Nisan Pazar

06:03 İstiklal Marşı 

06:05 Yedi Numara 

06:50 Beni Böyle Sev 

09:30 Diriliş 'Ertuğrul' 

11:45 Enine Boyuna (Canlı) 

13:00 Yaşam Başka Yerde 

13:30 Cennetin Çocukları 

15:45 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası | Türk Sineması 

17:20 Rafadan Tayfa: Kapadokya | Türk Sineması 

19:00 Ana Haber (Canlı) 

20:00 Çin Seddi | Yabancı Sinema 

21:45 3'Te 3 

22:45 Çin Seddi | Yabancı Sinema

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
