Çirkin Bu Akşam Var mı Yok mu? Çirkin Yeni Bölüm Neden Yok, Ne Zaman?

Çirkin Bu Akşam Var mı Yok mu? Çirkin Yeni Bölüm Neden Yok, Ne Zaman?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.04.2026 - 16:55

Türkiye'yi derin bir yasa boğan okul saldırılarının ardından bu hafta birçok dizi yeni bölümlerini erteleme kararı almıştı. Gözler bu sefer 19 Nisan Pazar akşamı yeni bölümleriyle seyirciyle buluşması beklenen dizilere çevrildi. 

Peki Star TV'de yayınlanan Çirkin bu aşkam var mı, yok mu?

İşte Star TV Yayın Akışı.

Çirkin Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Çirkin Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırıları tüm Türkiye'yi yasa boğmuş, ülkenin gündemi koca bir acıyla sarsılmıştı. 

Hafta boyunca hemen hemen tüm diziler yeni bölümlerini bir bir iptal ederken gözler bu akşam (19 Nisan Pazar) yayınlanması beklenen dizilere çevrildi. 

Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin'in bu akşam akışta yer alıp almayacağı da merak konusu oldu. “Bu akşam Çirkin var mı?” sorusu gündeme geldi.

Çirkin Yeni Bölüm Ne Zaman?

Çirkin Yeni Bölüm Ne Zaman?

Star TV'nin resmi sitesinde 19 Nisan Pazar akşamının yayın akışında Çirkin'in yer almadığı ortaya çıktı. Çirkin'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken, dizinin 26 Nisan Pazar akşamı her zamanki saatinde yayınlanmasının beklendiği açıklandı.

Bu akşam 20.00'da Çirkin'in yeni bölümü yerine tekrar bölümü ekranlara gelecek.

Star TV Yayın Akışı 19 Nisan Pazar

08:00 Çirkin 

11.00 Tülin Şahin İle Moda 

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk 

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa 

15:30 Sevdiğim Sensin 

19:00 Star Haber 

20:00 Çirkin-Tekrar Bölümü

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
