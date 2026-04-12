“Bu da Nereden Çıktı?” Dedirten Başarı: Barış Arduç Altın Madalyasıyla Herkesi Ters Köşe Yaptı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.04.2026 - 22:23

Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla gönülleri fetheden Barış Arduç, bu kez bambaşka bir yeteneğiyle gündeme geldi. Altın madalya detayı duyanları şaşkına çevirdi!

Ekranların en karizmatik ve en sevilen isimlerinden biri olan Barış Arduç, sadece yakışıklılığıyla değil oyunculuğundaki başarısıyla da yıllardır adından söz ettiriyor.

Yer aldığı projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Arduç, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 

Gupse Özay ile olan evliliğiyle “örnek çift” olarak anılan oyuncu, kızı Jan Asya’ya olan düşkünlüğüyle de kalpleri eritiyor. Hem kariyeri hem de aile hayatındaki dengesiyle “tam paket” dedirten isimlerden biri desek hiç de abartmış olmayız.

Ama bu kez gol hiç beklemediğimiz yerden geldi!

Öyle ki Arduç, hepimize resmen ters köşe yaptı… 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi ama Barış Arduç’un bir de jiu-jitsu geçmişi olduğu ortaya çıktı. Milano’da düzenlenen jiu-jitsu şampiyonasında 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde altın madalya kazandığı öğrenilen oyuncu, o anları da sosyal medya hesabından paylaşınca ortalık karıştı. 

Ünlü arkadaşlarından yorum yağarken, bizler de “bu ne yetenek!” demeden edemedik!

Arduç'a altın madalya getiren o karşılaşmayı sizler için şöyle bırakalım, bir posta da siz şaşırın! Tebrik ediyoruz!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
