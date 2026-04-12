İspanya'da Tarlada Çalışan Bir Kadın Donald Trump'a Benzerliğiyle Viral Oldu!

Sarı saçları, yüz hatları ve mimikleriyle adeta ikonikleşen Trump, zaman zaman ilginç benzerliklerle de gündeme geliyor. Türkiye’de ise bu benzerlik meselesi bir dönem çok daha sıra dışı bir boyuta taşınmıştı. Kamuoyunda “Ankaralı Necla” olarak bilinen bir kadın, Donald Trump’ın babası olduğunu düşündüğünü söyleyerek gündeme gelmişti.

Bu konuda oldukça ciddi olan ve iddiasını ısrarla dile getiren kadın, yardım çağrısında bulunmuş; hatta konuyu televizyona taşımak isteyerek Müge Anlı’dan da destek talep etmişti. Açıklamalarıyla uzun süre konuşulan bu olay, Trump benzerliklerinin Türkiye’de nasıl bambaşka bir noktaya evrildiğini göstermişti.