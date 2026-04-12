Mika Raun’un Estetik Sırrı Ortaya Çıktı: Doktoru Dünden Bugüne Yapılan İşlemleri Tek Tek Açıkladı!

Doktorunun açıklamasına göre Mika ilk geldiğinde aslında belirgin bir estetik geçmişi yoktu; ancak kalın bir cilt yapısına ve biraz daha iri bir burun formuna sahipti. Büyük bir değişim istediğini belirten Mika ile bu süreçte birden fazla görüşme yapıldığı ve bu tarz dönüşümlerde tıbbi sınırların gözetildiği özellikle vurgulandı.

Doktorun yaklaşımında ise “var olan güzelliği öne çıkarma” fikri temel alınmış. Mika’nın gözlerinin zaten dikkat çekici olduğu ancak burun yapısının yüzünde oldukça dominant durduğu ifade edilirken, burun küçültüldükten sonra gözlerin çok daha ön plana çıktığı belirtildi.

Ayrıca elmacık kemiklerinin hafif çökük olduğu, bu bölgeye destek uygulamaları yapıldığı; alın bölgesindeki çukur görünümün ise daha sağlıklı ve dengeli bir hale getirildiği aktarıldı. Bu dokunuşlarla birlikte üst yüz bölgesinin toparlandığı, yüzün genel olarak daha gergin ve kalkık bir görünüme kavuştuğu ifade edildi.

Yapılan işlemler sonrası özellikle çene hattının da daha dengeli hale geldiği, cilt kalitesinin artmasıyla birlikte yüzün bütünsel olarak toparlandığı ve burunun geriye çekilmiş gibi durarak gözleri iyice ön plana çıkardığı da doktorun dikkat çektiği detaylar arasında yer aldı.