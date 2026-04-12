72 Kilo Birden Veren Oyuncu Esin Gündoğdu’nun Son Hali Yeniden Gündem Oldu

Lila Ceylan - Magazin Editörü
72 kilo veren Esin Gündoğdu’nun son hali yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncunun önceki ve sonraki hali sosyal medyada büyük ilgi gördü, değişimi dikkat çekti.

Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden Esin Gündoğdu, özellikle yer aldığı komedi projeleriyle geniş kitleler tarafından tanınan bir isim.

Kariyerine tiyatro ile başlayan Gündoğdu, asıl çıkışını ise “Kocan Kadar Konuş” film serisindeki performansıyla yakaladı. Ardından “Recep İvedik 5” gibi gişe rekorları kıran yapımlarda da rol alarak adını daha geniş kitlelere duyurdu. Sahnedeki enerjisi, mimikleri ve kendine has oyunculuğuyla kısa sürede sevilen oyuncular arasına girmeyi başaran Gündoğdu, özellikle eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazındı.

Ancak Esin Gündoğdu’nun gündeme gelmesi sadece projeleriyle sınırlı kalmadı. Oyuncu, bir dönem yaşadığı büyük fiziksel değişimle de uzun süre konuşulmuştu. Verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Gündoğdu’nun bu dönüşümü sosyal medyada sık sık karşılaştırmalı paylaşımlarla gündem olurken, “resmen evrim geçirdi” yorumları da beraberinde gelmişti.

Tam 72 kilo birden veren Esin Gündoğdu, son haliyle yeniden gündeme oturdu.

Büyük değişimiyle dikkat çeken oyuncunun zayıflama süreci de merak konusu oldu. Gündoğdu, verdiği röportajlarda bu sürecin kolay olmadığını sık sık vurgularken, kilo verme kararını sağlık sorunları nedeniyle aldığını dile getirmişti.

Ünlü oyuncu, sürecin bir anda değil, tamamen kontrollü ve doktor eşliğinde ilerlediğini belirtirken; dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve düzenli yaşamın bu değişimde en önemli faktörler olduğunu ifade etti. Şok diyetlerden uzak durduğunu özellikle vurgulayan Gündoğdu, sabır ve istikrarın altını çizerken, zamanla hayat tarzını tamamen değiştirdiğini de ekledi.

Son haliyle sosyal medyada sık sık gündem olan oyuncu için kullanıcılar “tanımakta zorlandık” ve “bambaşka biri olmuş” yorumlarında bulunurken, Esin Gündoğdu’nun bu değişimi magazin dünyasının en çok konuşulan dönüşümlerinden biri olmaya devam ediyor.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
