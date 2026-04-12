Katy Perry, Coachella'ya Eski Kanada Başkanı Sevgilisi Justin Trudeau'yla Giriş Yaptı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.04.2026 - 21:32

Coachella 2026’da ünlü geçidi sürerken en dikkat çeken isimler Katy Perry ve Justin Trudeau oldu. Festival alanına birlikte giriş yapan ikilinin 'üniversiteli ergen' halleri gündem oldu!

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Coachella, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine olaylı başladı.

2026 Coachella, Kaliforniya’daki Empire Polo Club’da 10-12 Nisan ve 17-19 Nisan tarihleri arasında iki hafta sonu düzenleniyor.

Bu yılın sahne programı da epey iddialı: Sabrina Carpenter, Justin Bieber ve Karol G gibi isimler headliner olarak sahneye çıkarken, festival daha ilk günden sosyal medyada gündem olmayı başardı. 

Ama Coachella sadece müzik değil… Aynı zamanda tam bir ünlü geçidi ve stil şovu! Kendall Jenner’dan Paris Hilton’a kadar birçok ismin boy gösterdiği festivalde, kombinler, backstage anları ve sürpriz sahne performansları şimdiden konuşulmaya başladı!

Coachella 2026, yine müzikten çok “kim ne giymiş, kim kiminle gelmiş” dedirten o klasik kaotik ama eğlenceli atmosferiyle açıldı.

Festivalde birçok ünlü isim boy gösterirken, en dikkat çeken çiftlerden biri ise hiç şüphesiz Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu.

Katy Perry’nin Orlando Bloom ile yollarını ayırmasının ardından Temmuz ayından bu yana birlikte olan ikilinin ilişikisi her geçen gün daha da ciddileşiyor. 

Bu kez gündemde olmalarını sebebi ise aşklarını Coachella’da gözler önüne sermeleri! Festival alanına birlikte giriş yapan ikili, el ele yürürken ve konserlerde birlikte eğlenirken görüntülendi. Özellikle Justin Bieber performansı sırasında dans ettikleri anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ikilinin “üniversiteli sevgililer gibi” rahat, samimi, bir tık da ergen halleri dikkat çekti. 

Uyumlu kombinleriyle de konuşulan çift için sosyal medyada yorumlar gecikmedi...

"Bu dede yaşında adamların 17 yaşında gibi davranmaya çalışması beni bayağı rahatsız ediyor"

twitter.com

"O adamı değiştirdi. Şimdi kendini 16 yaşında hissediyor 😭"

twitter.com

"Bu ülkedeki herkes hayatı boyunca 25 yaşında olmaya çalışıyor"

twitter.com
"Coachella lisedeyken havalıydı. Gerçekten "havalı çocuklar" 17 yaşımızdayken giderdi."

twitter.com

"Kutsal orta yaş krizi"

twitter.com

"50 yaşında iki kişi, lise birinci sınıf öğrencisiymiş gibi davranmaya çalışıyor."

twitter.com

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
