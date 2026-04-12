Katy Perry, Coachella'ya Eski Kanada Başkanı Sevgilisi Justin Trudeau'yla Giriş Yaptı!

2026 Coachella, Kaliforniya’daki Empire Polo Club’da 10-12 Nisan ve 17-19 Nisan tarihleri arasında iki hafta sonu düzenleniyor.

Bu yılın sahne programı da epey iddialı: Sabrina Carpenter, Justin Bieber ve Karol G gibi isimler headliner olarak sahneye çıkarken, festival daha ilk günden sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Ama Coachella sadece müzik değil… Aynı zamanda tam bir ünlü geçidi ve stil şovu! Kendall Jenner’dan Paris Hilton’a kadar birçok ismin boy gösterdiği festivalde, kombinler, backstage anları ve sürpriz sahne performansları şimdiden konuşulmaya başladı!

Coachella 2026, yine müzikten çok “kim ne giymiş, kim kiminle gelmiş” dedirten o klasik kaotik ama eğlenceli atmosferiyle açıldı.