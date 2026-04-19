Diva Bülent Ersoy'a Manifest Soruldu, Cevabı Olay Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.04.2026 - 19:14

Bülent Ersoy, verdiği röportajda “Manifest kızları” hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. “Hiç dinlemedim, bilmiyorum” diyen Diva’nın sözleri kısa sürede gündem oldu.

Reklam

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy, yıllardır olduğu gibi yine yaptığı açıklamalarla gündemin merkezine oturmayı başardı.

Sadece sesiyle değil, dobra çıkışları ve filtresiz yorumlarıyla da sık sık konuştuğumuz Diva, geçtiğimiz saatlerde verdiği uzun röportajda müzik dünyasında hangi isimleri takip ettiğini ve kimleri beğendiğini de tek tek sıraladı.

 “Gülşen Hanım, Demet, Hadise Hanım, Hande Yener Hanım…” diyerek kendi favori listesini paylaştı. Ancak iş genç kuşağa gelince tablo biraz değişti!

Zeynep Bastık’ı hiç tanımadığını açık açık söyleyen Ersoy, kendisinden “Bastık Hanım” diye bahsedince bu kısım da ayrı gündem oldu. Röportajda Diva’ya ayrıca son dönemin en popüler isimleri olan “Manifest kızları” da soruldu.

Röportajın en çok konuşulan kısmı ise hiç şüphesiz bu soru oldu.

Diva’nın “Manifest kızları” hakkında yaptığı yorum kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Ersoy, konuya şu sözlerle yanıt verdi: “Kim onlar? Ama onu ben duydum, bunlar epey tutuluyormuş galiba o kızlar. 

Ama ben hiç dinlemedim. Bilmiyorum da o benim yani şeyim olsa gerek; bilgisizliğim, takipsizliğim. Haluk’tan duydum çok tutuluyormuş o kızlar.” Diva’nın bu filtresiz ve oldukça samimi açıklaması, sosyal medyada hem güldürdü hem de tartışma yarattı!

Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Reklam
