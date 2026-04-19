article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Dev Proje Geliyor: Farah Zeynep Abdullah Gerilim Filminde Olay İsimle Partner Oldu!

Lila Ceylan
19.04.2026 - 20:36 Son Güncelleme: 19.04.2026 - 20:39

Farah Zeynep Abdullah uzun bir aranın ardından setlere dönüyor. Ünlü oyuncu, Barış Arduç ile birlikte uluslararası bir gerilim filminde başrolü paylaşacak.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Dehşetin Yüzü
Film

Dehşetin Yüzü

No sos vos, soy yo
Film

No sos vos, soy yo

Danse serpentine (Annabelle)
Film

Danse serpentine (Annabelle)

Shazam! 6 Güç
Film

Shazam! 6 Güç

Farah Zeynep Abdullah
Oyuncu

Farah Zeynep Abdullah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Ekranların en konuşulan isimlerinden Farah Zeynep Abdullah, sadece oyunculuğuyla değil kariyer tercihleriyle de yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Özellikle her büyük projede yer almasıyla ilgili sosyal medyada dönen “her rol için gönüllü” goygoyları artık neredeyse klasikleşmiş durumda 😅

Ama kabul edelim, hangi projede yer alsa konuşulmayı başarıyor! Son dönemde ise bir süredir yeni bir dizi ya da filmde görmediğimiz Farah Zeynep’in hayranları “yeni proje ne zaman?” diye bekliyordu.

Ve beklenen haber sonunda geldi! Geçtiğimiz saatlerde Birsen Altuntaş’ın duyurduğu gelişmeyle birlikte Farah Zeynep Abdullah’ın yeni projesi ortaya çıktı. Üstelik sadece projesi değil, partneri de belli oldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah, Türk ve Arap ortak yapımı olan “Soy” adlı filmde başrolleri paylaşacak.

Gerilim türündeki bu iddialı proje, uluslararası bir ekip tarafından hayata geçiriliyor.

Projenin ilk sinyali ise kısa süre önce Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı ve aynı zamanda Kraliyet Sarayı Bakanı olan Turki Al-Sheikh’in yaptığı paylaşımla verilmişti. Arduç’a ait özel bir afişi “Yakında” notuyla paylaşan Al-Sheikh, projeye dair merakı iyice artırmıştı.

Filmin yapım sürecinde 03 Medya’nın kurucusu Saner Ayar da yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise korku ve gerilim türündeki uluslararası projeleriyle tanınan İtalyan isim Maxime Alexandre bulunuyor. “The Nun”, “Annabelle 2” ve “Shazam!” gibi dikkat çeken yapımlarda imzası bulunan Alexandre’ın projeye dahil olması beklentiyi daha da yükseltti.

Filmin senaryosu ise Türk sinemasının önemli kalemlerinden Necati Şahin’e ait. Hatta Şahin ve Alexandre, geçtiğimiz ocak ayında Joy Awards’ta bu projeye dair ilk ipuçlarını vermişti.

Hem kadrosu hem de uluslararası ortaklığıyla dikkat çeken “Soy”, şimdiden yılın en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya aday gibi görünüyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın