Dev Proje Geliyor: Farah Zeynep Abdullah Gerilim Filminde Olay İsimle Partner Oldu!

Gerilim türündeki bu iddialı proje, uluslararası bir ekip tarafından hayata geçiriliyor.

Projenin ilk sinyali ise kısa süre önce Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı ve aynı zamanda Kraliyet Sarayı Bakanı olan Turki Al-Sheikh’in yaptığı paylaşımla verilmişti. Arduç’a ait özel bir afişi “Yakında” notuyla paylaşan Al-Sheikh, projeye dair merakı iyice artırmıştı.

Filmin yapım sürecinde 03 Medya’nın kurucusu Saner Ayar da yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise korku ve gerilim türündeki uluslararası projeleriyle tanınan İtalyan isim Maxime Alexandre bulunuyor. “The Nun”, “Annabelle 2” ve “Shazam!” gibi dikkat çeken yapımlarda imzası bulunan Alexandre’ın projeye dahil olması beklentiyi daha da yükseltti.

Filmin senaryosu ise Türk sinemasının önemli kalemlerinden Necati Şahin’e ait. Hatta Şahin ve Alexandre, geçtiğimiz ocak ayında Joy Awards’ta bu projeye dair ilk ipuçlarını vermişti.

Hem kadrosu hem de uluslararası ortaklığıyla dikkat çeken “Soy”, şimdiden yılın en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya aday gibi görünüyor!