Yabancı Damat Nostaljisi: Binnur Kaya, Kitap Yazan Engin Akyürek'i Yalnız Bırakmadı!

“Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Kara Para Aşk”, “Sefirin Kızı” derken kariyerine hit projeleri bir bir ekleyen Akyürek, sadece oyunculuğuyla değil, duruşu ve gizemli halleriyle de her zaman konuşulmayı başarıyor.

En son dijital platformda yayınlanan projeleriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, uzun süredir ekranlarda görünmese de adından söz ettirmeyi hiç bırakmadı.

Ve geçtiğimiz saatlerde herkesi şaşırtan bir sürpriz geldi! Engin Akyürek, bu kez oyunculuğuyla değil kalemiyle gündeme oturdu. Ünlü isim, “İsimsiz” adlı kitabını duyurarak yazarlık yolculuğuna bir yenisini ekledi. Daha önce de öykü kitaplarıyla dikkat çeken Akyürek’in bu yeni kitabının; insan ilişkileri, içsel yolculuklar ve duygusal kırılmalar üzerine kurulu kısa hikayelerden oluştuğu belirtildi.