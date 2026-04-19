Yabancı Damat Nostaljisi: Binnur Kaya, Kitap Yazan Engin Akyürek'i Yalnız Bırakmadı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.04.2026 - 23:44

Engin Akyürek’in yeni kitabı “İsimsiz” büyük ilgi görürken, Yabancı Damat’tan rol arkadaşı Binnur Kaya’dan gelen destek nostalji rüzgarı estirdi.

Ekranların en karizmatik ve en “cool” isimlerinden biri olan Engin Akyürek, yıllardır hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip.

“Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Kara Para Aşk”, “Sefirin Kızı” derken kariyerine hit projeleri bir bir ekleyen Akyürek, sadece oyunculuğuyla değil, duruşu ve gizemli halleriyle de her zaman konuşulmayı başarıyor.

En son dijital platformda yayınlanan projeleriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, uzun süredir ekranlarda görünmese de adından söz ettirmeyi hiç bırakmadı.

Ve geçtiğimiz saatlerde herkesi şaşırtan bir sürpriz geldi! Engin Akyürek, bu kez oyunculuğuyla değil kalemiyle gündeme oturdu. Ünlü isim, “İsimsiz” adlı kitabını duyurarak yazarlık yolculuğuna bir yenisini ekledi. Daha önce de öykü kitaplarıyla dikkat çeken Akyürek’in bu yeni kitabının; insan ilişkileri, içsel yolculuklar ve duygusal kırılmalar üzerine kurulu kısa hikayelerden oluştuğu belirtildi.

Kitabın duyurulmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gören Engin Akyürek’e destek ise nostalji dolu bir isimden geldi.

Bir dönemin efsane dizisi Yabancı Damat’ta birlikte rol aldığı, dizide “Nazire” karakteriyle hafızalara kazınan Binnur Kaya, Akyürek’i bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Yıllar sonra bir araya gelen ikilinin samimi pozu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, nostalji rüzgarı da beraberinde esti. O kareyi görenler hem duygulandı hem de “hiç değişmemişler” yorumlarıyla geçmişe gitti.

Kısacası bu buluşma, hem kitap heyecanını hem de “Yabancı Damat” özlemini aynı anda yaşattı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
