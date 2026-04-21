People Dergisinin Dünyanın En Güzel Kadını Olarak Seçtiği Ünlü Oyuncu Tartışma Yarattı!

People Magazine tarafından “Dünyanın en güzel kadını” seçilen Anne Hathaway, sosyal medyada tartışma yarattı. X’te kısa sürede gündem olan bu karar, kullanıcıları ikiye böldü.

Bir kesim bu seçimi son derece yerinde buldu; Hathaway’in estetikten uzak doğal görünümünün ve yıllardır değişmeyen yüz hatlarının bu unvanı hak ettiğini savundu.

Diğer bir kesim ise kararın oldukça iddialı ve tartışmaya açık olduğunu dile getirdi. Güzel bir kadın olduğu konusunda fikir birliği oluştu ancak “dünyanın en güzeli” unvanı, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.