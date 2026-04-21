Tepki Büyüyünce Sessizliğini Bozdu: İrem Helvacıoğlu'nun Boşandığı Ural Kaspar’dan Açıklama Geldi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.04.2026 - 18:20

İrem Helvacıoğlu ile boşanma süreciyle gündemde olan Ural Kaspar hakkında ortaya atılan nafaka ve tazminat iddiaları büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medyada büyüyen tepkiler sonrası Kaspar’dan avukatı aracılığıyla dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bir dargın bir barışık halleriyle uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Ural Kaspar ile İrem Helvacıoğlu, ilişkilerine ilk başladıkları günden bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizmişti.

Zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen, ardından yeniden bir araya gelerek “aşk kazandı” dedirten çift, sonunda ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Ancak bu evlilik de uzun soluklu olmadı ve taraflar yollarını ayırma kararı aldı.

Boşanma sürecine dair ortaya atılan iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. “Gel Konuşalım” programında dile getirilen iddialara göre Kaspar’ın dava sürecinde tazminat ve nafaka ödemek istemediği, hatta çocuğun eğitim masraflarına da dahil olmayacağını belirttiği öne sürüldü. Bu iddialar sonrası Helvacıoğlu’nun “O zaman soyadını da veremezsin” diyerek karşılık verdiği ve tarafların bu noktada bir uzlaşmaya vardığı konuşulmuştu. İddiaya göre Helvacıoğlu nafaka ve tazminat talep etmezken, kızları Sora'nın annesinin soyadını alarak 'Sora Helvacıoğlu' olduğu ortaya çıkmıştı.

Evliliklerinin en başından bu yana sergilediği mesafeli ve sert tavırlarıyla eleştirilen Kaspar, bu iddiaların ardından sosyal medyada iyice tepki çekmişti.

Tepkiler çığ gibi büyürken Kaspar'dan açıklama gecikmedi. Avukatı aracılığıyla bir açıklama paylaşan Kaspar, sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve boşanma sürecinin karşılıklı anlaşma çerçevesinde hukuka uygun şekilde tamamlandığı vurguladı. 

Ayrıca, kişilik haklarını zedeleyen, yanıltıcı ve asılsız paylaşımlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını ifade etti. Açıklamada, doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar edilmemesi gerektiğinin de altı özellikle çizildi. 

İrem Helvacıoğlu'ndan henüz konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. Helvacıoğlu, boşanma haberlerinin çıktığı gün soluğu Hz. Yuşa türbesinde almıştı...

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
