1994 Woodstock Festivali’nde sağanak yağmur yüzünden her yer balçığa dönmüşken seyirciler sahneye avuç avuç çamur fırlatmaya başladı. Ekipmanların bozulma riskine ve sahnedeki tam kaosa rağmen konseri yarıda kesip gitmek yerine Billie Joe Armstrong ve ekibi ne mi yaptı? Şarkıları çalmaya devam ederken seyircilerle karşılıklı çamur savaşına girdiler! Bas gitarist Mike Dirnt’in suratı tamamen çamurla kaplanıp tanınmaz hale gelmesine rağmen tek bir ritmi bile kaçırmadan çalmaya devam ettiği o anlar, müzik tarihine efsanevi 'Mudfight' (Çamur Savaşı) performansı olarak geçti.