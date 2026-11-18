Konser Sırasında Yaşanan Aksilikleri Profesyonellikle Şova Dönüştüren Müzisyenler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Canlı performans demek, her an her şeyin olabileceği bir sürpriz alanı demek! Gitar teli kopar, mikrofon bozulur, hatta müzisyen sahneden düşebilir... Ancak gerçek efsaneleri diğerlerinden ayıran şey, bu kriz anlarını unutulmaz birer şova dönüştürme yetenekleridir. İşte sahnede profesyonelliğin kitabını yazan o anlar!
Dave Grohl (Foo Fighters) – Kırık Bacakla Devam Eden Konser
Stevie Ray Vaughan – Şarkı Ortasında Saniyeler İçinde Değişen Gitar
Adele – Grammy Sahnesinde Ses Sistemi Bozulunca Çıplak Sesle Devam Etmesi
Şebnem Ferah – Mikrofon ve Elektrik Kesintilerinde Seyirciyle Akustik Koro
Beyoncé – Saçı Dev Sahne Vantilatörüne Sıkışınca Tek Bir Nota Bile Kaçırmadan Şarkıya Devam Etmesi
Green Day – Sahnede Çıkan Çamur Yağmuru Krizini Rock Tarihinin En İkonik Şovuna Dönüştürmeleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın