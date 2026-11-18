Meksika Sınırında Çekilen Video Panik Yarattı: Gökyüzündeki 'Şey' Tarih Öncesi Sürüngen mi?
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Meksika'nın ABD sınırındaki Ciudad Juárez kentinde çekildiği öne sürülen videolar sosyal medyada 'pterodaktil' tartışması başlattı.
Görüntülerde gökyüzünde süzülen, başının arkasında uzantı varmış gibi görünen kanatlı bir siluet yer alıyor. Videoları gündeme taşıyan isim Meksikalı UFO araştırmacısı Jaime Maussan. Yerel yetkililer ise iddiaların bir dayanağı olmadığını söylüyor.
Videolar nereden çıktı?
Maussan önce 'pterodaktil' dedi, sonra 'Pteranodon'
Yetkililer: 'Dijital eğlence'
Balıkçıl mı, tarih öncesi sürüngen mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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