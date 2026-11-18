Maussan ilk başta görüntüdeki canlıyı pterodaktil olarak tanımladı. Daha sonra Interestelar programında 'Yanılmışız' diyerek bunun bir Pteranodon olduğunu öne sürdü. Gerekçe olarak canlının büyüklüğünü ve başının arkasından uzanan tepe çıkıntısını gösterdi.

Maussan, X hesabından Juárez Vadisi'nde 'boyutlar arası bir geçit' olup olmadığını da sordu. Bu iddia için bilimsel bir kanıt sunmadı. Görüntülerin hâlâ incelendiğini söylerken, programında sunulan kanıtları 'kesinlikle gerçek' diye nitelendirdi.