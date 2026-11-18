Ali Koç'un Oğlu Kerim Rahmi Koç'un Altın Çocuk'la Buluşması Sosyal Medyada Goygoy Konusu Oldu
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Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, babasıyla birlikte sık sık görülen bir isim.
Altın Çocuk, TikTok canlı yayınları ve YouTube programlarıyla tanınıyor.
Kerim Rahmi Koç ve Altın Çocuk'un buluşması sosyal medyada goygoy konusu oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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