Ali Koç, Rahmi Koç'un en küçük oğlu olarak 2 Nisan 1967'de İstanbul'da dünyaya geldi. Oğlu Kerim Rahmi Koç ise 12 Mayıs 2008 doğumlu. Ailenin uzun süre kamuoyundan uzak tuttuğu Kerim Rahmi Koç, son yıllarda babasıyla katıldığı etkinliklerde ve maçlarda görülmeye başladı.

Mart 2026'daki Türkiye-Romanya maçına babasıyla gelen Koç, sırtında Mert Hakan yazılı 8 numaralı milli takım forması bulunmasıyla dikkat çekmişti. Mezuniyet pozları ve Bodrum tatilinden gelen görüntüleri de zaman zaman gündem oluyor.