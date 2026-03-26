Ali Koç'un Oğlu Kerim Rahmi Koç'tan Mert Hakan'a Milli Maçta Destek Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.03.2026 - 21:17

Milli takımımız İstanbul'da Romanya'yı ağırlıyor. Dünya Kupası yolunda ilk engel olan Romanya maçında devreye 0-0 beraberlikle girdik. Tribünde ünlü isimler dikkat çekerken Ali Koç da oğlu Kerim Rahmi Koç ile maça geldi. 

Maçta Kerim Rahmi Koç'un giydiği forma dikkat çekti. 

Kaynak - Futbol Arena

Mert Hakan'ın isminin olduğu milli takım forması giydi.

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz aylarda yaşanan futbol dünyasına yönelik operasyonda tutuklanmıştı. 

Dün yapılan mahkemede Metehan Baltacı tahliye olurken Mert Hakan Yandaş'ın tutukluluğuna devam edilmişti. 

Kerim Rahmi Koç, bugün maçta Mert Hakan'ı unutmadı.

Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, 8 numaralı milli takım forması giyerek stadyumdaki yerini aldı. Formasının arkasında yazan Mert Hakan yazısı ise oldukça dikkat çekti. 

Futbol Arena'nın fotoğrafını paylaştığı olay sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdiç

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
