article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlülere Yönelik Operasyonda Didem Soydan'ın İfadesi Ortaya Çıktı: "Yanlışlıkla Oldu"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.03.2026 - 19:03

Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde operasyonları kapsamında gözaltına alınan isimlerden Didem Soydan'ın da ifadesi ortaya çıktı. Soydan ifadesinde suçlamaları reddederek yalnızca “yanlışlıkla bir nefes çekmiş olabileceğini” söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Didem Soydan için yurt dışı çıkış yasağı geldi.

Ünlülere yönelik soruşturmanın yeni dalgasında gözaltına alınan eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanları Hakan ve Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, Adlî Tıp Kurumu incelemesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı, ev hapsi ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan için yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken; Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren’in tutuklanmasına, Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Soydan iddiaları reddetti.

Didem Soydan ifadesinde, hayatının hiçbir döneminde yasaklı madde kullanmadığını belirtti. Pandemiden bu yana zaman zaman tütün kullandığını söyleyen Soydan, yaklaşık 20 gün önce Fransa’da katıldığı bir defile sonrası bir arkadaşının uzattığı şeyden bir kez çektiğini aktardı.

Soydan ifadesinde şunları söyledi:

“Ben hayatımın hiçbir döneminde yasaklı madde kullanmadım. Ancak ben pandemiden bu yana doğal sigara tütünü kullanmaya başladım ara ara tütün içerim, yaklaşık 20 gün önce yani 09/03/2026 tarihinde Fransa ülkesine bir defile için gittiğimde defile sonrasında diğer manken arkadaşlara tütünlerinin olup olmadığını sordum, arkadaşlarımdan birisi elindeki sarılı sigarayı bana uzattı ben bundan bir sefer çektim ve bunun tütün olmadığını anladım, bunun üzerine hemen yabancı uyruklu manken arkadaşıma dönerek istediğim şeyin bu olmadığını söyledim, sanırım bu arkadaşımın elindeki şey yasaklı bir maddeydi, ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum, bunun dışında herhangi bir yasaklı madde içmişliğim olmamıştır. Dediğim gibi eğer anlattığım olaydaki madde yasaklı madde ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın