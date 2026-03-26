Ünlülere Yönelik Operasyonda Didem Soydan'ın İfadesi Ortaya Çıktı: "Yanlışlıkla Oldu"

“Ben hayatımın hiçbir döneminde yasaklı madde kullanmadım. Ancak ben pandemiden bu yana doğal sigara tütünü kullanmaya başladım ara ara tütün içerim, yaklaşık 20 gün önce yani 09/03/2026 tarihinde Fransa ülkesine bir defile için gittiğimde defile sonrasında diğer manken arkadaşlara tütünlerinin olup olmadığını sordum, arkadaşlarımdan birisi elindeki sarılı sigarayı bana uzattı ben bundan bir sefer çektim ve bunun tütün olmadığını anladım, bunun üzerine hemen yabancı uyruklu manken arkadaşıma dönerek istediğim şeyin bu olmadığını söyledim, sanırım bu arkadaşımın elindeki şey yasaklı bir maddeydi, ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum, bunun dışında herhangi bir yasaklı madde içmişliğim olmamıştır. Dediğim gibi eğer anlattığım olaydaki madde yasaklı madde ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum.”