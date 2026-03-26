Didem Soydan, Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı ve Güzide Duran Hakkında Karar Verildi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2026 - 17:18 Son Güncelleme: 26.03.2026 - 18:11

Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişiler hakkında karar verildi. Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilirken Ferhat Aydın, Mustafa Berhan Perinçekli için ev hapsi kararı verildi. Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklandı

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan'ı 'yurt dışı çıkış yasağı', Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'yi de 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheli Onur Bükçü ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari'nin tutuklanmasına, Tuğçe Özbudak hakkında ise 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hakimlik, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli hakkında da talep doğrultusuna adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

- Başsavcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, 'kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran' 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği anlatılan açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

'Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari.'

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
