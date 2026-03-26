Hakan Sabancı’nın İfadesi Ortaya Çıktı: Aygün Aydın ve Hande Erçel Açıklaması

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre; Hakan Sabancı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nda verdiği ifadede hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Sabancı, “Hayatımın hiçbir döneminde yasaklı madde kullanmadım, yasaklı madde kullanılan ortamlarda bulunmadım” dedi.

Sabancı, Aygün Aydın’ın beyanlarına karşı, geçmişte yalnızca bir kez gördüğünü, sonrasında kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, “Beni takıntı haline getiren, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapisle tazyik edilen bir kişidir. Söyledikleri iftiradır” ifadelerini kullandı.

Dosyada Aygün Aydın’ın, “Bebek Otel rooftop kısmında yasaklı madde kullandığını gördüm” yönündeki beyanı sorulan Sabancı, bu iddiayı kabul etmediğini söyledi. “Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle hiç gitmedim” dedi.

Kanlıca’daki yalısında yasaklı madde kullandığı yönündeki iddiaya da cevap veren Sabancı, Aygün Aydın ile yalnızca bir kez ikametinde buluştuğunu, buluşmanın orta katta gerçekleştiğini ancak kesinlikle yasaklı madde kullanılmadığını savundu.

Sabancı, ifadesinde Hande Erçel’i tanıdığını ancak “Yanımda hiçbir zaman yasaklı madde kullanmamıştır” dedi.