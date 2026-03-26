Hakan Sabancı’nın İfadesi Ortaya Çıktı: Aygün Aydın ve Hande Erçel Açıklaması

Hakan Sabancı’nın İfadesi Ortaya Çıktı: Aygün Aydın ve Hande Erçel Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2026 - 18:47

Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimlerden Hakan Sabancı’nın ifadesi ortaya çıktı. Kendisi hakkında beyanlarda bulunan Aygün Aydın için “Takıntılı, hakkımda iftira atıyor” yorumlarında bulunan Hakan Sabancı eski sevgilisi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan oyuncu Hande Erçel için de “Tanıyorum. Yanımda hiçbir zaman yasaklı madde kullanmamıştır” dedi. 

Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişiler hakkında karar verildi.

Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişiler hakkında karar verildi.

Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilirken Ferhat Aydın, Mustafa Berhan Perinçekli için ev hapsi kararı verildi. Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklandı.

Gözaltına alınan isimlerden olan Hakan Sabancı’nın ifadesi ortaya çıktı.

Gözaltına alınan isimlerden olan Hakan Sabancı’nın ifadesi ortaya çıktı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre; Hakan Sabancı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nda verdiği ifadede hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Sabancı, “Hayatımın hiçbir döneminde yasaklı madde kullanmadım, yasaklı madde kullanılan ortamlarda bulunmadım” dedi.  

Sabancı, Aygün Aydın’ın beyanlarına karşı, geçmişte yalnızca bir kez gördüğünü, sonrasında kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, “Beni takıntı haline getiren, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapisle tazyik edilen bir kişidir. Söyledikleri iftiradır” ifadelerini kullandı.  

Dosyada Aygün Aydın’ın, “Bebek Otel rooftop kısmında yasaklı madde kullandığını gördüm” yönündeki beyanı sorulan Sabancı, bu iddiayı kabul etmediğini söyledi. “Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle hiç gitmedim” dedi.  

Kanlıca’daki yalısında yasaklı madde kullandığı yönündeki iddiaya da cevap veren Sabancı, Aygün Aydın ile yalnızca bir kez ikametinde buluştuğunu, buluşmanın orta katta gerçekleştiğini ancak kesinlikle yasaklı madde kullanılmadığını savundu.  

Sabancı, ifadesinde Hande Erçel’i tanıdığını ancak “Yanımda hiçbir zaman yasaklı madde kullanmamıştır” dedi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
