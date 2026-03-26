Eski AKP'li Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu Tutuklandı

Hakan Karakoca
26.03.2026 - 18:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski MÜSİAD Başkanı ve AK Parti eski milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, nöbetçi hakimlikçe “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlamasıyla tutuklandı.

“Foreks piyasalarını domine etmek” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı

Bayram Ali Bayramoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) şikayeti sonrası “Foreks piyasalarını domine etmek” iddiasıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince dün Ankara’da gözaltına alındı ve özel ekip eşliğinde İstanbul’a getirildi.

Bayramoğlu, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlamasıyla tutuklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ocak ayında MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. SPK, 23 Aralık 2025’te yayımladığı bültende bu başvuruyu duyurmuştu.

Suç duyurusunda Bayramoğlu’na, yetkilisi olduğu şirketlerin banka hesaplarının kullanılması yoluyla izinsiz sermaye piyasası faaliyetine iştirak ettiği iddiası yöneltilmişti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
