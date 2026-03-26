Türkiye’de Bu Yıl Yaz Erken Gelecek: Meteoroloji’den 3 Aylık Hava Tahmin Raporu

Kar bekleyenlere bir kötü haber daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, yaptığı açıklamada sıcaklıkların bahar aylarında mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.

Mart, nisan ve mayısta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Şahbaz, 'Özellikle sıcaklıkların yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz.' dedi.

Şahbaz, martta sıcaklık ve yağışların mevsim normallerinde yaşandığını aktararak, 'Yurdun batı kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyorduk. Ülkemizi son dönemde etkileyen yağışlı sistemle beraber özellikle Akdeniz ve Ege kesimlerinde yağışlar mevsim normallerinin üzerinde oldu. Yurdun geri kalanında mevsim normallerinde yağışlar gördük.' ifadelerini kullandı.

Mevsimsel sıcaklık tahminlerine göre nisan ayı sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Şahbaz, 'Nisan ayında yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz.' diye konuştu.

Şahbaz, İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Mayıs ve haziranda öngörülen sıcaklık verilerini değerlendiren Şahbaz, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini öngördüklerini söyledi.

Yurt genelinde mayıs ve haziranda yağışların mevsim normallerinde seyredeceğini ifade eden Şahbaz, 'Nisanda Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinde yağışlar göreceğiz.' bilgisini verdi.

Şahbaz, 3 aylık dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına zaman zaman düşebileceğini ancak ortalama sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağını kaydetti.