article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye’de Bu Yıl Yaz Erken Gelecek: Meteoroloji’den 3 Aylık Hava Tahmin Raporu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2026 - 15:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, bu yıl bahar aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını açıkladı. Zaman zaman bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüp yağışlar artsa da Türkiye genelinde sıcak havanın bu yıl daha erken geleceği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de bu yıl birçok bölgede beklenen kadar kar yağışı olmadı.

Kar bekleyenlere bir kötü haber daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, yaptığı açıklamada sıcaklıkların bahar aylarında mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.

Mart, nisan ve mayısta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Şahbaz, 'Özellikle sıcaklıkların yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz.' dedi.

Şahbaz, martta sıcaklık ve yağışların mevsim normallerinde yaşandığını aktararak, 'Yurdun batı kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyorduk. Ülkemizi son dönemde etkileyen yağışlı sistemle beraber özellikle Akdeniz ve Ege kesimlerinde yağışlar mevsim normallerinin üzerinde oldu. Yurdun geri kalanında mevsim normallerinde yağışlar gördük.' ifadelerini kullandı.

Mevsimsel sıcaklık tahminlerine göre nisan ayı sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Şahbaz, 'Nisan ayında yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz.' diye konuştu.

Şahbaz, İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Mayıs ve haziranda öngörülen sıcaklık verilerini değerlendiren Şahbaz, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini öngördüklerini söyledi.

Yurt genelinde mayıs ve haziranda yağışların mevsim normallerinde seyredeceğini ifade eden Şahbaz, 'Nisanda Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinde yağışlar göreceğiz.' bilgisini verdi.

Şahbaz, 3 aylık dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına zaman zaman düşebileceğini ancak ortalama sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağını kaydetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın