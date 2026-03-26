article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İş İnsanı Leyla Alaton Kendi Şirketleri İçin Şikayetçi Olmuştu: 6 Çalışanı Hakkında Dava Açıldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2026 - 14:09

Türkiye’nin önde gelen şirketler grubunun sahiplerinden Leyla Alaton, kendi şirketlerinde çalışan bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Alaton’un sahibi olduğu bazı şirketlerin içini boşaltmakla suçlanan 6 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Şüpheliler hakkında 3'er yıl 6'şar aydan 9'ar yıla kadar hapis isteniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İş insanı Leyla Alaton, şirketlerinde yapılan bazı işlemleri fark edince savcılığa başvuruda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Leyla Alaton'un şikayeti üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

İddianamede yer verilen ifadesinde Alaton, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Ahmet Özcan'ı 2015'ten itibaren sahibi olduğu Alvimedica şirketler grubunu profesyonel olarak yönetmesi için işe aldığını söyledi.

Alaton, Özcan'ın kendisine, şirketin kredi borçlarından dolayı hesapların banka haczi tehdidi altında olduğunu, üçüncü şirket üzerinden piyasaya ürün satarak elde edecekleri karı banka hacizlerinden koruyarak borçlarını ödeyebileceklerini söylediğini aktardı.

Şirketinin ürünlerini Özcan'ın kendisine ait DNA Turizm isimli şirket üzerinden sattığını ve bu şirketin yalnızca aracılık etmek üzere kurulduğunu söylediğini de anlatan Alaton, oğlu Efe Eros Güneyli ile çalışanı Esengül Özsoy'un, kârın Özcan'a ait DNA Turizm şirketine kaldığını, tüm zararın kendi şirketi olan Tıbbi AŞ üzerine bırakıldığını fark ettiklerini belirtti.

Alaton, mirasçısı olan oğlunun şirkete gelmeye başladığında ve kendisinin hiçbir zaman sorgulamadığı konuları sorgulamaya başladığında siber saldırıya uğradıklarını, bütün bilgilerin silindiği ve verilere ulaşmakta zorlandıkları bir sürece girdiklerini bildirdi.

Bu siber saldırıyı da Özcan'ın yaptığını anladıklarını ifade eden Alaton, şunları kaydetti:

'Ahmet Özcan'ın aldırmadığı önlemler, yaptırmadığı server harcamaları yüzünden sadece şimdilik 20 milyon dolarlık bir zararım söz konusudur. Bu miktar, siber saldırı nedeniyle yalnızca tespit edebildiğimiz tutardır. Şirketin içinde ve dışında kurduğu ekiple beni, yüzde 1 hissesi olan Cem Fadıl Bozkurt soyguncusu ile güya muhatap olmamam için ve zararda olan şirketleri ayıklayıp kâr edenleri bana geri devretmek için ikna edip 1 liraya İtalya'daki CID şirketini ve bütün yurt dışı şirketlerini üstüne geçirip şimdi de kendi şirketlerimi resmen 12 milyon dolar şantaj yapıp her şeyi dinamitlemekle tehdit etmektedir.'

“Milyonlarca dolar satış kaybımız var”

Alaton, şirketlerin devri ile ilgili belgeleri Özcan'ın da arasında olduğu 4 çalışanının hazırladığını, onlara duyduğu güven ile önüne gelen belgeleri imzaladığını söyledi.

Gelinen noktada Özcan'ın kendisiyle avukat Bekir Ö. aracılığıyla iletişim kurduğunu ve devretmeye söz verdiği şirketleri için para istediğini vurgulayan Alaton, 'Şirketleri tarumar etti, milyonlarca dolar satış kaybındayız, insanların çoğu istifa aşamasına gelmiş durumda. Hâlâ hiçbir veriye tam ulaşamıyoruz. Bu durumda dahi bütün suç ortaklarını bol keseden paralar vererek işten çıkarmış gibi gösterip kaçarken dahi şirketlerden para çalmışlardır. Bana ve şirketlerime bunları yapan Ahmet Özcan, Eda Gürler Tuna, Özge Topuz, Bilgin Turcan, Musa Soylu ve Ebru Ünlü'den davacı ve şikayetçiyim.' dedi.

Güvenini kazanmak için Özcan'ın şirketin önceki genel müdürünün usulsüzlüklerini söylediğini belirten Alaton, Özcan'ın şirkette her şeyin yolunda olduğunu, diğer şirketi Alarko Holding ile ilgilenmesini söyleyerek kendisini bu şirketten uzak tutmaya çalıştığını, sanığa güvendiği için durumu anlamadığını kaydetti.

Şüpheli Özcan'ın 19 Şubat 2024'ten itibaren bütün imza yetkileri kendisindeyken yetkileri devretmeden ortadan kaybolduğu için tedarikçi ödemeleri, banka taksit ve anapara ödemeleri ile diğer tüm süreçlerin donduğunu dile getiren Alaton, Özcan'ın telefonlara çıkmadığını, kendisine ulaşamadıklarını, İtalya'daki şirketinin çalışanlarını kovmakla korkutarak kendileriyle iletişimi kestiğini ifade etti.

İddianamede, Özcan'ın mağdur şirketlerin varlıklarını azaltıcı para transferleri gerçekleştirdiği, şüpheli Ebru Ünlü'nün MASAK raporuna göre Özcan ile çok yoğun para transferi olduğu kaydedildi.

Diğer şüpheliler Bilgin Turcan, Ebru Ünlü, Eda Tuna, Musa Soylu ile Topuz'un aynı gün işten ayrılmaları ve arabuluculuk sözleşmesi ile Alvimedica tıbbi şirketlerinden ödeme almalarının da dikkat çekici ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulanan iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirmesi yapıldı.

Şüphelilerin kendilerini destekleyecek belge veya bilgi veremedikleri, soruşturma aşamasında yaptıkları savunmalara itibar edilmediği ifade edilen iddianamede, dava açmaya yeterli delil elde edildiği belirtildi.

İddianamede 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' ve 'güveni kötüye kullanmak' suçlarından 3'er yıl 6'şar aydan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sanıklar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazlı ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın