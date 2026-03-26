Haberler
Gündem
Bir Dönem Kurtlar Vadisi Dizisinin Çekimlerinin de Yapıldığı Tarihi Yalı Satışa Çıkarıldı

Bir Dönem Kurtlar Vadisi Dizisinin Çekimlerinin de Yapıldığı Tarihi Yalı Satışa Çıkarıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2026 - 10:40

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin bazı sahnelerinin de çekildiği İstanbul Boğazı’ndaki Abud Efendi Yalısı’nın yüzde 15,23’lük hissesi toplam 170 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı. 1835 yılında yapımına başlanan Abud Efendi Yalısı, Üsküdar Kandilli sahilinde yer alıyor.

İstanbul Boğazı’nda bulunan en güzel yalılardan biri olan Abud Efendi Yalısı’nın bir kısmı satışa çıkarıldı.

İstanbul Boğazı’nda bulunan en güzel yalılardan biri olan Abud Efendi Yalısı’nın bir kısmı satışa çıkarıldı.

İstanbul Boğazı'nın Üsküdar Kandilli sahilinde yer alan ve bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan Abud Efendi Yalısı, satışıyla tekrar gündeme geldi. Yalının yüzde 15,23'lük hissesinin 170 milyon TL bedelle satışa sunulduğu öğrenildi. Tarihi yapı, Boğaz'ın mavi sularıyla çevrili konumuyla dikkat çekiyor. Boğaz yalıları arasında özgün mimarisiyle öne çıkan yapı, 1835 ile 1855 yılları arasında Osmanlı saray mimarisinin önemli isimlerinden Garabet Balyan tarafından inşa edildi. Boğaz'ın seçkin yalıları arasında gösterilen yapı, iki katlı ahşap mimarisi, beyaz cephe kaplaması ve kırmızı kiremitli çatısıyla dikkat çekiyor.

Yalı, 1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınarak Abud Ailesi'nin ikameti olarak 1981 yılına kadar kullanıldı. Yaklaşık 1.500 metrekarelik arsa üzerinde bulunan yapı, 270 metrekare taban alanına ve toplam 540 metrekare kullanım alanına sahip. Kâgir olarak inşa edilen alt katta iki ayrı kayıkhane yer alırken, üst kat yarı dikdörtgen formda bir sofa etrafında şekilleniyor.

Dronla havadan çekilen görüntülerde yalının denize sıfır konumu ve geniş rıhtımı net şekilde görüldü. Üst açıdan yapılan çekimlerde simetrik pencere düzeni, cumbalı bölümleri ve Boğaz'a açılan geniş terası dikkat çekti. Yalının hemen yanında bulunan müştemilat ve arka bahçedeki ağaçlık alan da görüntülere yansıdı. Sahil hattı boyunca uzanan iskele ve mermer rıhtım bölümü ise yapının tarihi kimliğini gözler önüne serdi.

Kurtlar Vadisi’nde konsey sahnelerinin çekildiği yalıydı.

Kurtlar Vadisi’nde konsey sahnelerinin çekildiği yalıydı.

Yalı, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde geçen sahnelerle geniş kitleler tarafından tanındı. Dizide güç ve otoriteyi simgeleyen konsey sahnelerine ev sahipliği yapan yapı, yıllar içinde televizyon tarihinin simge mekânlarından biri haline geldi.

Hisselerinin satışa çıkarılmasıyla yeniden gündeme gelen yalıda yüzde 15,23'lük payın 170 milyon TL bedelle satışa sunulduğu öğrenildi. Boğaz hattındaki tarihi yapıların yatırım değeri her geçen gün artarken, söz konusu yalının hem tarihi geçmişi hem de televizyon hafızasındaki yeri nedeniyle farklı bir konumda bulunduğu belirtiliyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
