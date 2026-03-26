Türk Gemisine Saldırıyla İlgili Bakan Uraloğlu'ndan İlk Açıklama

Türk Gemisine Saldırıyla İlgili Bakan Uraloğlu'ndan İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2026 - 10:24

Rusya'dan yola çıkan İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik’e ait ham petrol tankeri Altura’ya saldırı düzenlendi. İnsansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı (İDA) ile vurulan gemiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Türk gemisine saldırıyla ilgili Bakan Uraloğlu'ndan ilk açıklama.

Türk gemisine saldırıyla ilgili Bakan Uraloğlu'ndan ilk açıklama.

Rusya’dan yola çıkan İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik’e ait 'Altura' isimli gemi, insansız deniz ve hava araçlarının hedefi oldu. Edinilen bilgilere göre, İDA ve İHA’larla eş zamanlı düzenlenen saldırıda patlama geminin köprüüstü bölümünde gerçekleşti. Patlamanın şiddetiyle sarsılan tankerin gövdesinde hasar oluştuğu ve geminin su almaya başladığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saldırı düzenlenen Türk gemisiyle ilgili ilk açıklamayı yaptı. NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, İHA ve İDA ile saldırının gerçekleştirildiğini söyledi. Teknik ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, mürettebatın durumunun iyi olduğunu söyledi. Uraloğlu, 'Yaralanma ve sağlık problemi olan yok' dedi.

Öte yandan gemide 27 Türk personelin olduğu öğrenildi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
