Türk Gemisine Saldırıyla İlgili Bakan Uraloğlu'ndan İlk Açıklama

Rusya’dan yola çıkan İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik’e ait 'Altura' isimli gemi, insansız deniz ve hava araçlarının hedefi oldu. Edinilen bilgilere göre, İDA ve İHA’larla eş zamanlı düzenlenen saldırıda patlama geminin köprüüstü bölümünde gerçekleşti. Patlamanın şiddetiyle sarsılan tankerin gövdesinde hasar oluştuğu ve geminin su almaya başladığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saldırı düzenlenen Türk gemisiyle ilgili ilk açıklamayı yaptı. NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, İHA ve İDA ile saldırının gerçekleştirildiğini söyledi. Teknik ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, mürettebatın durumunun iyi olduğunu söyledi. Uraloğlu, 'Yaralanma ve sağlık problemi olan yok' dedi.

Öte yandan gemide 27 Türk personelin olduğu öğrenildi.