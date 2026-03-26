Altın Yükselecek mi Düşecek mi? Dünyanın Dev Bankaları Altın Fiyat Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2026 - 09:12

Geçen haftalarda rekor düşüş yaşayan altın tarihe geçti. 2011 yılından bu yana en kötü performansını sergileyen altın yüzde 10 değer kaybetti, ons başına 5 bin 589 dolar seviyesine düştü. Dünyanın önde gelen dev bankaları 2026 altın tahminlerini açıkladı.

Dev bankalardan altın tahmini.

Altın fiyatları geçen hafta 2011 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Altın fiyatlarının sene içerisinde ne olacağı yatırımcı tarafından araştırılıyor. Dünyanın önde gelen dev bankalarına göre altında yeni rekora hazır olun. 

  • Citi’ye göre ons altın mart sonu itibarıyla 5 bin dolar olacak. 2026’nın ikinci çeyreğinde 4800 dolar beklentisi devam ederken üçüncü çeyrekten 4400 dolar, yıl sonunda ise 4200 dolar olarak tahmin edildi. 

  • Goldman Sachs’a göre altın 2026 yıl sonun 5308 doları görecek. 2027’de ise 5665 dolara ulaşacak. 

  • ING’nin 2026 tahminine göre altın mart sonunda 4900 dolar olacak. 2026’da ise 5450 dolar seviyesine dayanacak.

  • JPMorgan, mart sonunda ons altını 5100 dolar olarak tahmin etti. Bankaya göre altın yıl sonunda 6300 dolara ulaşacak. 

  • Almanya merkezli Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2026 altın fiyat tahminin yıl sonu için 5700 dolar olarak açıkladı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
