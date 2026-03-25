Ekonomist Selçuk Geçer “Hayırlı Olsun” Diyerek Açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer, köşe yazısında 'Yeni bir kur şoku mu geliyor?' sorusuna yanıt verdi. Merkez Bankası verilerini değerlendiren Geçer, geçmiş krizlerden örnekler verdi.

5 Nisan 1994 krizini kurun patladığı, şirket ve esnafların bir gecede battığı, işsizliğin arşı aleme çıktığı o kriz…” sözleriyle dile getiren Geçer, “Güven zedelenince yabancı sermaye hızla çıkmış, TL çok sert değer kaybetmiş, dolar fırlamış ve faizler zıplamıştı.

Krizin tetikleyicisi tek bir olay değil, borç-rezerv dengesizliğinin görünür hale gelmesiydi” dedi. 2001 Anayasa kitapçığı krizi ve 2018 krizine değinen Geçer, bugünkü durumu “Mevcut durum üç örneğin kesişimi gibi” diye konuştu.