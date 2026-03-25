Ekonomist Selçuk Geçer "Hayırlı Olsun" Diyerek Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.03.2026 - 12:32

Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku 173.4 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki 12 ay içinde çevrilmesi gereken toplam dış borcun 239 milyar dolar olduğunu belirten ekonomist Selçuk Geçer, geçmiş yıllardaki krizlerden örnek vererek günümüzü anlattı. Selçuk Geçer, Yeniçağ’da yayımlanan köşe yazısında “Hayırlı olsun” sözleriyle yeni kur şokunun geleceğini iddia etti.

Reklam

Ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye ekonomisine dair konuştu.

Ekonomist Selçuk Geçer, köşe yazısında 'Yeni bir kur şoku mu geliyor?' sorusuna yanıt verdi. Merkez Bankası verilerini değerlendiren Geçer, geçmiş krizlerden örnekler verdi.

5 Nisan 1994 krizini kurun patladığı, şirket ve esnafların bir gecede battığı, işsizliğin arşı aleme çıktığı o kriz…” sözleriyle dile getiren Geçer, “Güven zedelenince yabancı sermaye hızla çıkmış, TL çok sert değer kaybetmiş, dolar fırlamış ve faizler zıplamıştı.

Krizin tetikleyicisi tek bir olay değil, borç-rezerv dengesizliğinin görünür hale gelmesiydi” dedi. 2001 Anayasa kitapçığı krizi ve 2018 krizine değinen Geçer, bugünkü durumu “Mevcut durum üç örneğin kesişimi gibi” diye konuştu.

Selçuk Geçer, söz konusu üç örneğin devreye girmesi durumunda yeni kur şokunun geleceğini iddia etti. Selçuk Geçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • 'Yüksek kısa vadeli borç

  • Zayıflayan rezerv

  • Hızlanan sermaye çıkışı

Eşittir kur şoku!

Çünkü bu üçlü aynı anda devredeyse, sistem dengeyi kur üzerinden bulur.

Önce kontrollü yükseliş gelir; ardından eğer güven tesis edilmezse ani sıçramalar, yani kur kırılması yaşanır.

Kur kırılması ise ithalata göbekten bağımlı enflasyonu tetikler; yüksek faizlerle hem vatandaşın hem de üreticinin beli kırılır.

Döviz açığı zirvede olan reel sektördeki batık dalgasını ve yaratacağı işsizliği saymıyorum bile.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
