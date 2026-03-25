Galatasaraylı Futbolcu Metehan Baltacı Tahliye Edildi

Futbolcu Metehan Baltacı, 3 ay önce futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İlk kez hakim karşısına çıkan Baltacı savunmasında 'Galatasaray- Rizespor maçında ve Göztepe- Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktur. Söz konusu oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Hileli hareketle kimseyi aldatmadım' ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verdi.

Metehan Baltacı Neden Tutuklanmıştı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Baltacı'nın 'Dolandırıcılık' ile 'Şike ve teşvik primi' suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.