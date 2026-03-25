onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Galatasaraylı Futbolcu Metehan Baltacı Tahliye Edildi

Galatasaraylı Futbolcu Metehan Baltacı Tahliye Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.03.2026 - 12:21

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı tahliye edildi. 13 yıl hapis istemiyle karşı karşıya kalan Baltacı, 3 ay tutuklu kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk kez hakim karşısında çıkan Metehan Baltacı tahliye edildi.

İlk kez hakim karşısında çıkan Metehan Baltacı tahliye edildi.

Futbolcu Metehan Baltacı, 3 ay önce futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İlk kez hakim karşısına çıkan Baltacı savunmasında 'Galatasaray- Rizespor maçında ve Göztepe- Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktur. Söz konusu oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Hileli hareketle kimseyi aldatmadım' ifadelerini kullandı. 

Mahkeme, Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verdi.

Metehan Baltacı Neden Tutuklanmıştı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Baltacı'nın 'Dolandırıcılık' ile 'Şike ve teşvik primi' suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın