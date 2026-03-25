Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Yeniden Yükselişe Geçti!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.03.2026 - 09:56

Altında yaşanan rekor düşünün ardından yeni fiyatlar belli oldu. Altın 25 Mart Çarşamba günü ne kadar oldu? Yükselişe geçen altın fiyatlarında hareketlilik yaşanırken gram altın, çeyrek altında son durum belli oldu. Bugün altın ne kadar? İşte altın fiyatları!

25 Mart Çarşamba altın fiyatları: Altın ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 492 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 170 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 340 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44 bin 476 TL

Ons altın ne kadar?

Ons altın fiyat 4 bin 548 dolar

Altın neden yükseldi?

İran ile yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimaliyle sarsılan piyasalarda kartlar yeniden karılıyor. Enerji fiyatlarındaki tırmanış nedeniyle baskılanan altın fiyatları, ABD Başkanı Trump’tan gelen sürpriz açıklamayla yönünü yukarı çevirdi.

Trump, İran ile yürütülen diplomatik temaslarda nükleer silah üretiminden vazgeçilmesi konusunda büyük ölçüde mutabık kalındığını duyurdu. Bu gelişme, küresel enerji arzına yönelik endişeleri hafifleterek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Öte yandan piyasalarda Fed'in faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Düşük faiz beklentisiyle birlikte yatırımcılar yeniden 'güvenli liman' altına yönelirken, ons ve gram altın sabah saatlerinden itibaren hızlı bir toparlanma sürecine girdi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
