İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı.

Altın fiyatlarıyla ilgili konuşan İslam Memiş, 'Nakiti olanlar orta ve uzun adeli yatırımcılar güzel fırsat yakalamış oldu. Bu düşüşler çok kalıcı değil. Ons altında 6 bin dolar seviyesi beklentimi korumaya devam ediyorum. Bu hafta dikkat edin, yoğun talepten dolayı işçilik koyarlar. 4 bin 6 bin dolardan işçilik koyarlar. Ucuz altın alamayabilirsiniz bu hafta' dedi.

Altında dalgalanmaların olacağını kaydeden Memiş, yatırımcıya “Panik olmayın” uyarısı yaptı. Memiş, yıl içinde yukarı yönlü yükseliş beklediğini dile getirdi.

Memiş, altında yükseliş beklentisini şu sözlerle açıkladı:

“Savaş devam ettiği sürece manipülasyon piyasası devam ettiği için psikoloji yönetimi daha önemli. Altın ve gümüş tarafında eline nakit geçiren yatırımcı varsa yakalamış oldu.

Bu yıl ‘altın vuruş’ diye beklediğim trend vardı. 6 bin dolar seviyesinden 4 bin dolar seviyesine kadar bu işlemi yapabilirler uyarım vardı. Yine 6 bin dolar seviyesinden bir altın vuruş bekliyorum. 6 bin dolar seviyesi beklentimde revize yoktur. Ons altında 6 bin dolar seviyesi beklentimi korumaya devam ediyorum.”

Öte yandan İslam Memiş, yılı ikiye ayırdığını vurguladı. Haziran ayına dikkat çeken İslam Memiş, “Haziran ayında biz de altınlarımızla gümüşlerimizle vedalaşacağız. Bizim beklediğimiz ons altında 5.800-6 bin dolar, gram altında 10 bin lira seviyeleri gelince vedalaşacağız” ifadelerini kullandı.