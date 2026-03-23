İslam Memiş Altının Ne Zaman Yükseleceğini Açıkladı

İslam Memiş Altının Ne Zaman Yükseleceğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2026 - 11:17

Altın fiyatları durdurulamıyor! 23 Mart Pazartesi gününe sert düşüşle başlayan altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Gram altın 5 bin 875 TL seviyesini görürken 'Altın yükselecek mi? Altın ne zaman yükselecek?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Finans Analisti İslam Memiş altın yorumunda bulundu. Altın fiyatları için yükseliş beklentisini koruduğunu dile getiren Memiş, altın için rakam verdi ve fiyatların ne zaman yükseleceğini açıkladı.

Altın yükselecek mi?

Altın yükselecek mi?

23 Mart Pazartesi günü altın fiyatları adeta çakıldı. Altın, haftanın ilk iş gününe sert düşüşle başladı. Gram altın 5 bin 875 lira seviyesini görürken 'Altın yükselecek mi? Altın ne zaman yükselecek?' soruları gündemdekini yerini aldı. 

Finans Analisti İslam Memiş altın yorumunda bulundu. Altındaki yaşanan düşüşün ardından altın tahminini açıklayan Memiş, 'Bu düşüşler kalıcı olmayacak' dedi. 

'Altın yükselecek mi?' sorusunu yanıtlayan Memiş, altında yükseliş trendini beklediğini dile getirdi. İslam Memiş, 'Bu yıl ‘altın vuruş’ diye beklediğim trend vardı. Altın tarafında orta ve uzun vadeli beklentim yukarı yönlü' diye konuştu.

İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı.

İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı.

Altın fiyatlarıyla ilgili konuşan İslam Memiş, 'Nakiti olanlar orta ve uzun adeli yatırımcılar güzel fırsat yakalamış oldu. Bu düşüşler çok kalıcı değil. Ons altında 6 bin dolar seviyesi beklentimi korumaya devam ediyorum. Bu hafta dikkat edin, yoğun talepten dolayı işçilik koyarlar. 4 bin 6 bin dolardan işçilik koyarlar. Ucuz altın alamayabilirsiniz bu hafta' dedi.

Altında dalgalanmaların olacağını kaydeden Memiş, yatırımcıya “Panik olmayın” uyarısı yaptı. Memiş, yıl içinde yukarı yönlü yükseliş beklediğini dile getirdi. 

Memiş, altında yükseliş beklentisini şu sözlerle açıkladı:

Savaş devam ettiği sürece manipülasyon piyasası devam ettiği için psikoloji yönetimi daha önemli. Altın ve gümüş tarafında eline nakit geçiren yatırımcı varsa yakalamış oldu. 

Bu yıl ‘altın vuruş’ diye beklediğim trend vardı. 6 bin dolar seviyesinden 4 bin dolar seviyesine kadar bu işlemi yapabilirler uyarım vardı. Yine 6 bin dolar seviyesinden bir altın vuruş bekliyorum. 6 bin dolar seviyesi beklentimde revize yoktur. Ons altında 6 bin dolar seviyesi beklentimi korumaya devam ediyorum.”

Öte yandan İslam Memiş, yılı ikiye ayırdığını vurguladı. Haziran ayına dikkat çeken İslam Memiş, “Haziran ayında biz de altınlarımızla gümüşlerimizle vedalaşacağız. Bizim beklediğimiz ons altında 5.800-6 bin dolar, gram altında 10 bin lira seviyeleri gelince vedalaşacağız” ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.

