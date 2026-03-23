Altın Çakıldı! Altın Fiyatlarında Son 43 Yılın En Sert Düşüşü

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2026 - 09:19

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Bir süredir altın fiyatlarında devam eden düşüş seyri 23 Mart Pazartesi günü adeta dibi gördü. Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons altın son 43 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Peki, Altın neden düştü? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Mart Pazartesi altın fiyatları ne oldu?

23 Mart Pazartesi Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

2026 yılına rekorlarla başlayan altın, bu kez düşüş trendine devam etti. Yeni güne sert düşüşle başlayan altın fiyatları belli oldu. 23 Mart Pazartesi altın fiyatları ne oldu? İşte altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 17 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 271 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 542 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı

Cumhuriyet altını 42 bin 548 TL

Ons altın ne kadar?

Ons altın fiyat 4 bin 150 dolar

Öte yandan ons altın son 43 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşadı.

Altın Neden Düştü?

Orta Doğu'da devam eden ABD-İsrail-İran savaşı küresel piyasalarda deprem etkisi yaratıyor. Jeopolitik gerilim her geçen gün artarken gözler hem Hürmüz Boğazı’ndaki restleşmelere hem de merkez bankalarının atacağı adımlara çevrildi. ABD’nin 'Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açma' yönündeki sert çıkışına, İran’ın misilleme mesajlarıyla yanıt vermesi enerji piyasasını tetikledi. Bu gerilim, petrol fiyatlarının 110 dolar eşiğinde kalmasına neden olurken, küresel enflasyon endişelerini de yeniden alevlendirdi. Orta Doğu’da çözüm umutlarının zayıflaması, yatırımcıyı güvenli liman arayışına itti. 

Geçtiğimiz hafta kıymetli metallerde görülen geri çekilmenin arkasında, merkez bankalarının 'şahin' duruşlarını koruyacağı beklentisi yatıyor. Dolar endeksinin güçlenmesi ve altının alternatif maliyetinin yükselmesiyle birlikte, sarı metalde dalgalı bir seyir hakim oldu.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
