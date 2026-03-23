Altın Çakıldı! Altın Fiyatlarında Son 43 Yılın En Sert Düşüşü

Orta Doğu'da devam eden ABD-İsrail-İran savaşı küresel piyasalarda deprem etkisi yaratıyor. Jeopolitik gerilim her geçen gün artarken gözler hem Hürmüz Boğazı’ndaki restleşmelere hem de merkez bankalarının atacağı adımlara çevrildi. ABD’nin 'Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açma' yönündeki sert çıkışına, İran’ın misilleme mesajlarıyla yanıt vermesi enerji piyasasını tetikledi. Bu gerilim, petrol fiyatlarının 110 dolar eşiğinde kalmasına neden olurken, küresel enflasyon endişelerini de yeniden alevlendirdi. Orta Doğu’da çözüm umutlarının zayıflaması, yatırımcıyı güvenli liman arayışına itti.

Geçtiğimiz hafta kıymetli metallerde görülen geri çekilmenin arkasında, merkez bankalarının 'şahin' duruşlarını koruyacağı beklentisi yatıyor. Dolar endeksinin güçlenmesi ve altının alternatif maliyetinin yükselmesiyle birlikte, sarı metalde dalgalı bir seyir hakim oldu.