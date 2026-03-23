onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Gram Altın 6 Bin Liranın Altına Hızlıca Düştü!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2026 - 10:39

Altın fiyatları 23 Mart Pazartesi gününe sert düşüşle başladı. Saat 10.30 itibarıyla gram altın 6 bin liranın altına hızlıca düştü. Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? İşte altında son durum!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gram altın 6 bin liranın altına düştü!

Altın fiyatları durdurulamıyor. 23 Mart Pazartesi günü adeta çakılan altın, ilerleyen saatlere rağmen düşüş trendini sürdürüyor. Gram altında kayıp yüzde 9'a yaklaştı. Gram altın 10.30 itibarıyla 5 bin 843 TL'yi gördü. 

Çeyrek altın 10 bin 169 TL'ye düşerken yarım 20 bin 338 lira seviyesinden işlem görüyor. 

Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Gram altının Kapalıçarşı’da alış fiyatı 6 bin 177 TL iken satış fiyatı 6 bin 502 TL. 

Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 649 TL’ye düştü. Yarım altın 21 bin 205 TL’den alıcı bulurken tam altın 42 bin 277 TL oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın