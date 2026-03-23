Resmi Gazete’de Yer Aldı: 40 Meslek Kolu İçin Yetki Belgesi Şartı Getirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin’ tebliğine göre, belirlenen mesleklerde belgesi olmayan ya da belgeden muaf olmayan kişiler, tebliğin yayımı tarihinden 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

3308 sayılı kanuna göre ustalık belgesi olanlar, meslek liselerinden veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ve 2022 öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı mesleğiyle ilgili kursları bitirmiş olanlar zorunluluktan muaf tutulacak.