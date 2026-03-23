Resmi Gazete’de Yer Aldı: 40 Meslek Kolu İçin Yetki Belgesi Şartı Getirildi

İsmail Kahraman
23.03.2026 - 10:19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Resmî Gazete’de yer alan tebliğine göre, 40 meslek kolu için belge zorunluluğu getirildi. Yetkisiz çalışamayacak meslekler arasında elektrikli ve hibrit araç bakım onarım, vinç operatörü, atık ayırımı gibi meslekler de bulunuyor. Belirlenen mesleklerde belgesi olmayan ya da belgeden muaf olmayan kişiler, tebliğin yayımı tarihinden 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan bakanlığın tebliğine göre, 40 meslek kolu için yetki belgesi şartı getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin’ tebliğine göre, belirlenen mesleklerde belgesi olmayan ya da belgeden muaf olmayan kişiler, tebliğin yayımı tarihinden 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

3308 sayılı kanuna göre ustalık belgesi olanlar, meslek liselerinden veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ve 2022 öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı mesleğiyle ilgili kursları bitirmiş olanlar zorunluluktan muaf tutulacak.

Bakanlığın tebliğinde yer alan 40 meslek kolu şöyle 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
