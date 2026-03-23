Ünlü Tatil Bölgesinde Site Aidatları 180 Bin Liraya Kadar Çıktı

Korkusuz’da yer alan habere göre, Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü gibi ilçenin kuzey bölgelerinde site aidatları dudak uçuklatıyor.

Aidat fiyatlarının konsept ve konumuna göre değiştiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, “Bodrum'da aidat fiyatları sitenin özellikleri ve vermiş olduğu hizmete göre değişiyor. Şu anda aidat fiyatları 6 bin lira ile 180 bin lira arasında değişiyor.” dedi.

Sevil Ece Gümüş Kapar, aidat fiyatlarının yüksek olmasının nedenini ise şöyle açıkladı:

“180 bin lira aidatı olan siteler, genelde özel sahili olan üst segment projelerimiz. Sitede güvenlik ve evinize sağlanan hizmetler başta olmak üzere özel hizmetler, site içerisinde oluşan giderler bu rakamların yüksek olmasına sebep oluyor. Bodrum'u kuzey ve güney olarak ayırabiliriz. Güney bölgelerde sitelerin aidat fiyatları, sunulan özelliklere göre daha uygun; kuzey bölgelerde ise üst segment projeler daha fazla olduğu için aidat fiyatları daha yüksek. 6 bin lira aidatı olan evlerin fiyatları genelde 15-20 milyon bandında diyebiliriz.”