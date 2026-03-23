article/comments
Ünlü Tatil Bölgesinde Site Aidatları 180 Bin Liraya Kadar Çıktı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.03.2026 - 09:31

Türkiye’nin ve dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde bazı sitelerde aidatların 180 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi. Bodrum’un güney yerleşim yerlerine göre daha ucuz olan site aidatları, kuzey bölgelerinde ise cep yakıyor. Fiyatları 5 ila 45 milyon euro arasında değişen evlerin satıldığı Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü mahallelerinde aidatlar da 180 bin lirayı buluyor.

Kaynak: Korkusuz

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesindeki sitelerin aidatları da yeniden gündeme geldi.

Korkusuz’da yer alan habere göre, Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü gibi ilçenin kuzey bölgelerinde site aidatları dudak uçuklatıyor.

Aidat fiyatlarının konsept ve konumuna göre değiştiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, “Bodrum'da aidat fiyatları sitenin özellikleri ve vermiş olduğu hizmete göre değişiyor. Şu anda aidat fiyatları 6 bin lira ile 180 bin lira arasında değişiyor.” dedi.

Sevil Ece Gümüş Kapar, aidat fiyatlarının yüksek olmasının nedenini ise şöyle açıkladı:

“180 bin lira aidatı olan siteler, genelde özel sahili olan üst segment projelerimiz. Sitede güvenlik ve evinize sağlanan hizmetler başta olmak üzere özel hizmetler, site içerisinde oluşan giderler bu rakamların yüksek olmasına sebep oluyor. Bodrum'u kuzey ve güney olarak ayırabiliriz. Güney bölgelerde sitelerin aidat fiyatları, sunulan özelliklere göre daha uygun; kuzey bölgelerde ise üst segment projeler daha fazla olduğu için aidat fiyatları daha yüksek. 6 bin lira aidatı olan evlerin fiyatları genelde 15-20 milyon bandında diyebiliriz.”

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
