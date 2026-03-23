Meteoroloji’den Çığ Uyarısı: 1 Kentte Okullar Tatil Edildi

Meteoroloji’den Çığ Uyarısı: 1 Kentte Okullar Tatil Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2026 - 08:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Mart Pazartesi hava tahmin raporunu açıkladı. Meteoroloji’den yapılan uyarıda ‘çığ ve kar erimesi’ne dikkat çekildi. Öte yandan Hakkari kent merkezi ve Yüksekova’da okullar tatil edildi.

Meteoroloji çığ uyarısı yaptı.

Meteoroloji çığ uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Mart Pazartesi hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Çığ ve kar erimesi uyarısı yapan Meteoroloji, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve sıcaklıklardaki yükselmeye bağlı olarak kar erimeleri riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' dedi.

1 Kentte Okullar Tatil Edildi

Öte yandan Hakkari Valiliği, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde beklenen kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 23 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin 23 Mart Pazartesi hava tahmin raporunda şu ifadeler yer aldı:

'Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
