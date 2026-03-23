onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Alacak Verecek Davasında Yargıtay’dan Emsal Karar: WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Sayıldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.03.2026 - 08:48

Samsun’da bir kişi, bir yakınından 90 bin lira borç para aldı. Sonrasında 40 bin lirayı geri ödeyen borçlu, 50 bin liranın ödemesi için ise süre istedi. Alacaklı ise borcu altın bozdurarak verdiğini iddia ederek, kalan borcun ödemesinin 51,31 Cumhuriyet altınının karşılığı olmasını talep etti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı.

Son olarak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin önüne gelen dava, WhatsApp yazışmalarında altın bozdurulduğuna dair bir yazışma olmadığı için yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Samsun’da iki kişi arasında alacak verecek davasında Yargıtay’dan emsal bir karar geldi.

Bir vatandaş, yakınından 90 bin lira borç para aldı. Aradan geçen süreden sonra 40 bin lira ödeme yapan borçlu, 50 bin lirayı ödemek için süre istedi. Alacaklı, altın bozdurarak borç verdiğini, kalan borcun bu nedenle 50 bin lira olarak değil, 51,31 Cumhuriyet altınının Türk lirası karşılığı olarak ödenmesini talep ederek dava açtı.

Borçlu ise altın bozdurulduğuna dair bir sözleşme yapılmadığını, delil niteliği bulunmayan WhatsApp mesaj içeriklerinde davacıdan altın aldığına yönelik hiçbir beyanının olmadığını iddia ederek davanın reddini talep etti.

Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, borçlu kişiyi haklı bularak davayı reddetti.

Yargıtay’dan da emsal niteliğinde karar geldi.

Yerel mahkemeden istediğini alamayan alacaklı, istinaf başvurusunda bulundu. İstinaf başvurusunu inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Dava temyiz için Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, derece mahkemelerince verilen kararı hukuka uygun bularak oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

Dairenin kararında, taraflar arasındaki para transferine ilişkin dekontlar ve WhatsApp yazışma içerikleri doğrultusunda davacının iddiasını ispatlayamadığı belirtilerek, alacağın altın cinsinden ödenmesi talebinin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın