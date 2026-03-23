Alacak Verecek Davasında Yargıtay’dan Emsal Karar: WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Sayıldı

Samsun’da bir kişi, bir yakınından 90 bin lira borç para aldı. Sonrasında 40 bin lirayı geri ödeyen borçlu, 50 bin liranın ödemesi için ise süre istedi. Alacaklı ise borcu altın bozdurarak verdiğini iddia ederek, kalan borcun ödemesinin 51,31 Cumhuriyet altınının karşılığı olmasını talep etti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı.

Son olarak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin önüne gelen dava, WhatsApp yazışmalarında altın bozdurulduğuna dair bir yazışma olmadığı için yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.