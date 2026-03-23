onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD’de Yolcu Uçağı ile İtfaiye Aracı Çarpıştı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.03.2026 - 08:08 Son Güncelleme: 23.03.2026 - 08:41

New York'ta bulunan LaGuardia Havalimanı'nda bir yolcu uçağın itfaiye aracıyla çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarptığı, ölen ve olayda yaralananlar olduğu ifade edildi.

New York Post gazetesinin haberine göre, Kanada'nın Montreal kentinden havalanan uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.

Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın