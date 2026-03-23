onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
TÜVTÜRK’ün Adı Değişiyor: Araç Muayene İstasyonlarında Yeni Dönem!

TÜVTÜRK’ün Adı Değişiyor: Araç Muayene İstasyonlarında Yeni Dönem!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2026 - 09:59

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarının adı değişiyor. 2027 yılında ismi TURKA olacak araç muayene istasyonlarında yeni dönem başlayacak. TÜVTÜRK’ün TURKA olmasıyla muayene istasyonlarında pek çok değişikliği de beraberinde getirecek. İşte araç muayene istasyonlarında yeni dönemin detayları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TÜVTÜRK’ün adı değişiyor.

TÜVTÜRK’ün adı değişiyor.

Türkiye’de araç sayısı her geçen gün artıyor. Trafikteki araç sayısı son 20 yılda üç kattan fazla artış gösterdi. 10 milyondan 33.8 milyonun üzerine çıkan araç sayısı, muayene istasyonlarında da yoğunluğu beraberinde getirdi. 2007 yılında 189 istasyonla başlayan özel sektör modelli muayene hizmeti, bugün 217 istasyona ulaşsa da araç sayısındaki yüzde 200'lük artışın gerisinde kaldı. 

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Araç muayene istasyonlarının işletmesi 2027 yılında TURKA'ya devredilecek.

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem!

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem!

Geçen sene 1,72 milyar dolarlık dev bir ihaleyle araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyazını MOI Ortak Girişim grubu kazanmıştı. Araç muayene istasyonlarının yeni işletmesiyle birlikte TÜVTÜRK'ün adı TURKA olacak.

2027 yılından itibaren pek çok değişiklik de beraberinde gelecek. Sabit istasyon sayısı en az 250’ye, toplam muayene hattı sayısı ise 850’ye çıkarılacak. Ulaşımı zor bölgeler ve kırsal alanlar için mobil istasyonların sayısı artırılarak hizmet vatandaşın ayağına götürülecek. Otomasyon yatırımlarıyla işlem süreleri kısalacak. Özellikle ağır vasıtalarda 45 dakikayı bulan muayene süresinin 20 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın