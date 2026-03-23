TÜVTÜRK’ün Adı Değişiyor: Araç Muayene İstasyonlarında Yeni Dönem!

Geçen sene 1,72 milyar dolarlık dev bir ihaleyle araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyazını MOI Ortak Girişim grubu kazanmıştı. Araç muayene istasyonlarının yeni işletmesiyle birlikte TÜVTÜRK'ün adı TURKA olacak.

2027 yılından itibaren pek çok değişiklik de beraberinde gelecek. Sabit istasyon sayısı en az 250’ye, toplam muayene hattı sayısı ise 850’ye çıkarılacak. Ulaşımı zor bölgeler ve kırsal alanlar için mobil istasyonların sayısı artırılarak hizmet vatandaşın ayağına götürülecek. Otomasyon yatırımlarıyla işlem süreleri kısalacak. Özellikle ağır vasıtalarda 45 dakikayı bulan muayene süresinin 20 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.