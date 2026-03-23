Kurban Bayramı Ne Zaman 2026? Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Başlıyor?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 09:24

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle Kurban Bayramı heyecanı başladı. Hem tatil planı yapanlar hem de bayramı ailesiyle geçirmek isteyenler Kurban Bayramı tarihlerini araştırıyor. Bu sene Kurban Bayramı'nın kaç gün tatil olacağı merak ediliyor.

'Kurban Bayram tatili 9 gün olur mu?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki Kurban Bayramı 2026 ne zaman?

Kurban Bayramı Ne Zaman 2026?

Kurban Bayramı 2026 yılında 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bayram tatili ise Arife günü öğleden sonra da dahil olmak üzere 4 buçuk gün olacak.

Kurban Bayramı tarihleri 2026:

  • 26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arifesi

  • 27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

  • 28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

  • 29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

  • 30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?

Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs günü öğleden sonra başlayacak ve toplamda 4.5 gün resmi tatil yapılacak. Bayramın son günü, Cumartesi gününe denk geldiği için Pazar günü de tatil yapılacak ve toplamda 5.5 gün tatil yapılmış olacak.

Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. 25 Mayıs Pazartesi günü de tatil ilan edilirse, Kurban Bayramı tatilinin süresi 9 güne çıkacak. Ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

2026 Dini Günler Takvimi

  • 16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı

  • 24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili

  • 10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç

  • 10 Aralık 2026 Regaip Kandili

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
