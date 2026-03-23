Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek mi? Altındaki Rekor Düşüşe Uzman İsimlerden Yorumlar

Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek mi? Altındaki Rekor Düşüşe Uzman İsimlerden Yorumlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2026 - 13:53

Altın fiyatları haftanın ilk iş gününe rekor düşüşle başladı. Altın yatırımcısı fiyatlara dair endişe duyarken uzmanlarda 'Panik olmayın' uyarısı geldi. Ekonomistler ve uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşü X hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla değerlendirdi. Peki kim, ne dedi?

23 Mart Pazartesi günü altında rekor düşüş.

23 Mart Pazartesi günü altında rekor düşüş.

Altın fiyatları haftanın ilk iş gününe sert düşüşle başladı. Gün içinde 5 bin 875 lirayı gören gram altın saat 13.45 itibarıyla 6 bin 85 TL'den fiyatlandı. Altında düşüşler meydana gelirken vatandaşlar 'Altında ne oluyor?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzmanlardan 'Panik yapmayın, bu düşüşler kalıcı değil' uyarısı geldi. Peki, ekonomistler ve uzmanlar altının düşüşüne ne yorum yaptı?

Altının düşüşüne dair uzman isimlerden gelen paylaşımlardan birkaçı şöyle👇🏻

Altının düşüşüne dair uzman isimlerden gelen paylaşımlardan birkaçı şöyle👇🏻
'Altın Güvenli Liman Değil, Faiz Korkusuna Yenildi

İran savaşı büyürken altının yükseleceğini düşünen çoktu, iyasa ise tersini yaptı.

Reuters’a göre spot altın %2,7, ABD vadeli altın kontratları ise %4,5 geriledi. 

Piyasa artık faiz indirimi değil, yeniden faiz artışı riskini fiyatlıyor.

Jeopolitik risk her zaman altını yükseltmiyor, bazen savaşın ilk kazananı altın değil, dolar ve yüksek faiz beklentisi olabiliyor.'

👇🏻

👇🏻
'Türk değerli metal yatırımcısı %5-10 ons bazında zararlara üzülürken Dolar devalüasyonuyla büyük karlara sevinmek zorunda kalırsa şaşırmam!😅😱 Unutmayalım gram yatırımı çift taraflı sığınma limanıdır! Hem ons bacağı hem $/TL bacağı!'

👇🏻

👇🏻
'Bu sabah:

-Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a verdiği 48 saat bu akşam doluyor, petrolde yeni yükseliş olası.

-Piyasa enflasyon yükseleceği düşüncesiyle Fed'den sonbaharda %50 ihtimalle faiz artırımı beklemeye başladı.

-Enflasyon ve faiz artırımı korkusu: Ons altın %2.8↓ 4.364$, gümüş %2.2 66$

-Asya borsaları %3-6↓ Vadelide Almanya %1.3↓, Nasdaq %0.4↓

-BİST'in dünyaya paralel eksi açması şaşırtmaz, %1.5 civarı ↓ mümkün.'

👇🏻

👇🏻
'Bugün bir kez daha öğrendik ki altın kuyumcudan alınmaz. Bankada şu an al-sat marjı 35 TL.'

👇🏻

👇🏻
'Gümüş ve altındaki hareketler teknik olarak anormal değil ama oluş şekli bakımından oldukça manipülatif. 

Yatırımcı panik yapıp, kaptırmamalı bence...

Altın ve gümüşü besleyen hiçbir faktör azalmadı, aksine arttı!'

👇🏻

👇🏻
'Altın bu saatten sonra dikiş tutmaz.

savaş devam ettiği müddetçe'güvenli liman altın düşecektir.. 

hafta içi çarşamba gününe kadar ons altında 4.000 Dolara gerilemesini bekliyorum.

bende hiç altın yok.

en az 3.4. sene de almayacağım..'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
