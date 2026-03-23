Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek mi? Altındaki Rekor Düşüşe Uzman İsimlerden Yorumlar

Altın fiyatları haftanın ilk iş gününe sert düşüşle başladı. Gün içinde 5 bin 875 lirayı gören gram altın saat 13.45 itibarıyla 6 bin 85 TL'den fiyatlandı. Altında düşüşler meydana gelirken vatandaşlar 'Altında ne oluyor?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzmanlardan 'Panik yapmayın, bu düşüşler kalıcı değil' uyarısı geldi. Peki, ekonomistler ve uzmanlar altının düşüşüne ne yorum yaptı?