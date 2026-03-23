Borsa İstanbul'dan altın ve gümüş kararı.

Altın ve gümüşte düşüş meydana geldi. Yaşanan düşüşün ardından Borsa İstanbul kararını devreye aldı. İşlem gören bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında aşağı yönlü fiyat sınırları bugün için genişletildi.

Borsa İstanbul AŞ'nin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Buna göre gümüş fonu olan GMSTR.F ve altın sertifikası ALTIN.S1 sırasında alt fiyat limiti oranı artırıldı. Piyasa Yapıcı Kurumun talebine istinaden GMSTR.F Borsa Yatırım Fon sırasında uygulanan yüzde 10 oranındaki alt fiyat limiti oranı 23 Mart Pazartesi için saat 11.00 itibarıyla yüzde 20'ye çıkartıldı.

ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında da uygulanan yüzde 5 oranındaki alt fiyat limiti oranı da bugün için saat 11.00 itibarıyla yüzde 10'a çıkartıldı.