Türkücü İzzet Yıldızhan’ın Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu Kaçırma Planı Ortaya Çıktı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Geçen günlerde Kundakçı’nın araç içinde öldürülmesinin ardından cinayeti Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun işlediği öğrenilmişti.

Cinayetin ardından elde edilen bilgilere göre Kadayıfçıoğlu, teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapatarak farklı araçlarla izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçış planının ise ailenin yakın dostu olan İzzet Yıldızhan tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

İzzet Yıldızhan’ın ifadesine göre ünlü türkücü ilk olarak Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandı.

(Fotoğraftakiler: Solda Alaattin Kadayıfçıoğlu, sağda Aleyna Kalaycıoğlu)