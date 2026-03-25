Türkücü İzzet Yıldızhan’ın Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu Kaçırma Planı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.03.2026 - 08:59

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair devam eden soruşturmada Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı. İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu olan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun işlediği cinayette türkücü İzzet Yıldızhan detayı dikkat çekmişti. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ailenin dostu olduğu belirtilen Yıldızhan’ın Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu kaçırma planını yürüttüğü ortaya çıktı. 

İzzet Yıldızhan’ın Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu kaçırma planı ortaya çıktı.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Geçen günlerde Kundakçı’nın araç içinde öldürülmesinin ardından cinayeti Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun işlediği öğrenilmişti. 

Cinayetin ardından elde edilen bilgilere göre Kadayıfçıoğlu, teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapatarak farklı araçlarla izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçış planının ise ailenin yakın dostu olan İzzet Yıldızhan tarafından yürütüldüğü öğrenildi. 

İzzet Yıldızhan’ın ifadesine göre ünlü türkücü ilk olarak Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandı.

(Fotoğraftakiler: Solda Alaattin Kadayıfçıoğlu, sağda Aleyna Kalaycıoğlu)

İzzet Yıldızhan'ın failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği tespit edildi.

İzzet Yıldızhan amca Metin Kadayıfçıoğlu’na ulaşmasının ardından cinayet şüphelileriyle görüşme yaptı. İzzet Yıldızhan ve amca Kadayıfçıoğlu’nun olaydan sonra WhatsApp'ta yoğun yazışmaları ortaya çıkarken ünlü türkücünün farklı illerde konaklama tesisleri olduğu ifade edildi. İzzet Yıldızhan'ın ‘kasten öldürme’ eylemini resmi makamlara ihbar etmek yerine failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği tespit edildi. Yıldızhan’ın henüz yakalanmayan şüphelilerle iletişime geçerek delil karartma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
