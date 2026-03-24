onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tutuklama Kararı Sonrası Aleyna Kalaycıoğlu’nun İlk Tepkisi Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.03.2026 - 10:51

Ümraniye’de 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay, yalnızca trajik yönüyle değil, adı geçen isimlerle de günlerdir konuşuluyor. Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu’nun da soruşturma kapsamında tutuklanması ise olayın seyrini bambaşka bir noktaya taşıdı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklama kararını duyduğu andaki ilk tepkisi de ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Ümraniye’de yaşanan ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay, günlerdir Türkiye’nin gündeminden düşmüyor.

İddialara göre olaylar zinciri, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay’ın, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başladı. Bu süreçte Canbay’ın, Kalaycıoğlu ile arası iyi olduğu bilinen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan yardım istediği öne sürüldü.

Kundakçı, Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. 

İddiaya göre çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen kişiler, grubun bulunduğu araca ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Aleyna Kalaycıoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Cinayet silahının da ele geçirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre; Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyduğu anda büyük bir şok yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Kalaycıoğlu’nun ağlama krizine girdiği öğrenildi.

Kararı anlamakta zorlandığı belirtilen Kalaycıoğlu’nun, çevresindekilere ve avukatına dönerek

“Ben şimdi cezaevine mi gireceğim?” diye sorduğu iddia edildi.

Yaşadığı şok ve panik hali dikkat çekerken, Kalaycıoğlu’nun işlemlerinin ardından Silivri’de bulunan Marmara Kadın Tutuk Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın