Tutuklama Kararı Sonrası Aleyna Kalaycıoğlu’nun İlk Tepkisi Ortaya Çıktı!

İddialara göre olaylar zinciri, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay’ın, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başladı. Bu süreçte Canbay’ın, Kalaycıoğlu ile arası iyi olduğu bilinen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan yardım istediği öne sürüldü.

Kundakçı, Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

İddiaya göre çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen kişiler, grubun bulunduğu araca ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Aleyna Kalaycıoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Cinayet silahının da ele geçirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.